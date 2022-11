Under 16: Città di Rieti vince il derby con Passo Corese, ancora un ko per Cantalice. Risultati e commenti

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, è calato il sipario sulla seconda giornata dei campionati Under 16 regionale (girone B) e Under 16 provinciale romano (raggruppamento B). Per le squadre reatine coinvolte, il bilancio è di una vittoria e due sconfitte.

Under 16 regionale (girone B)

Di nuovo un risultato negativo per Cantalice (0 punti), stavolta battuto in trasferta 1-0 dal Club Olimpico Romano (4). Sfida equilibrata fino al gol della formazione capitolina, che, in seguito, ha potuto anche approfittare del fatto che i biancorossi sono rimasti in dieci a causa di un’espulsione: «La rete avversaria ci ha decisamente deconcentrato, per non parlare del cartellino rosso subito, che ci ha complicato la vita – afferma il tecnico degli ospiti, Simone Pezzotti - Ora siamo già proiettati sulla partita di domenica mattina sul campo dell’Acquacetosa. Daremo il massimo per fare bene».

Under 16 provinciale – Roma (girone B)

Si chiude 2-1 per il Città di Rieti 1936 (3) il derby sul campo del Passo Corese (0), a cui non basta la rete di Bruni. Prestazione di carattere per la formazione amarantoceleste che, grazie alla doppietta di Roselli, comincia nel migliore dei modi la stagione, visto che lo scorso weekend aveva osservato il turno di riposo. «Abbiamo disputato una buonissima prestazione su un terreno di gioco non al massimo delle condizioni – dichiara l’allenatore del Città di Rieti, Cristiano Santilli – Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi per l’ottima tenuta fisica e per l’impegno dimostrato durante tutti i 90 minuti. Ho il piacere di allenare un gruppo molto interessante, che sono convinto possa regalarsi delle belle soddisfazioni».

«Archiviamo subito questo ko, con la consapevolezza di aver fatto il massimo in una sfida piuttosto equilibrata – aggiunge il mister dei coresini, Matteo Inferrati – Testa all’impegno di sabato pomeriggio in casa della Grifo Academy».