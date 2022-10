Under 14: esordio con due sconfitte e un pareggio per le squadre reatine

RIETI – Nello scorso fine settimana è ripartita una nuova stagione dei campionati di calcio Under 14. Nessuna vittoria per le squadre reatine coinvolte, che ottengono complessivamente due sconfitte e un pareggio.

Under 14 regionale (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice comincia il torneo con un ko per 4-1 contro il Club Olimpico Romano, che non risente del gol biancorosso segnato da Nepi. Emanuele Silvi, tecnico della formazione reatina, commenta così il match: «Abbiamo iniziato la gara contratti, subendo una serie di episodi sfavorevoli a cui non abbiamo saputo reagire adeguatamente. Archiviato questo risultato negativo, ci prepariamo con concentrazione alla sfida di sabato pomeriggio, alle 17, sul campo del Real Monterotondo Scalo. Daremo il massimo».

Under 14 provinciale – Roma (girone F)

Si chiude sull’1-1 l’incontro tra Accademia Calcio Sabina e Riano, con i padroni di casa che sono riusciti a pareggiare grazie al gol di Glandarelli nel corso del secondo tempo. «La partita è stata equilibrata e ad alta intensità – dichiara il tecnico dei biancoazzurri, Filippo Appeddu – Abbiamo affrontato un avversario di livello, con il quale non vediamo l’ora di rigiocare. Confesso che i ragazzi sono stati delusi dal punteggio finale, ma ci può stare visto che si tratta di un gruppo molto ambizioso che punta sempre in alto».

Si apre, invece, con una sconfitta il cammino del Città di Rieti, superato 4-2 in trasferta dall’Achillea 2002. Per la formazione ospite, non bastano le reti di Mostarda e Zanin.

Rinviato, infine, al 1° novembre lo scontro tra Passo Corese e Circolo Sportivo Italia.