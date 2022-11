Campionati U16: Città di Rieti frenata 1-1 dal Fidene, ancora un ko per Cantalice e Passo Corese. Risultati e commenti

RIETI – Archiviata la terza giornata dei campionati Under 16 regionale e provinciale, facciamo il punto sui risultati dei gironi che coinvolgono le squadre reatine. Ancora un ko per Cantalice e Passo Corese, mentre Città di Rieti ottiene un punto tra le mura amiche.

Under 16 regionale (girone B)

Terza sconfitta in tre giornate per Cantalice (0 punti), superato 2-1 in trasferta da un’Acquacetosa (6) non intimorita dal gol avversario realizzato da Castelli. Nonostante il risultato negativo, i biancorossi hanno approcciato fin da subito bene alla partita, come conferma anche Fabrizio Massimi, allenatore della formazione ospite insieme a Simone Pezzotti: «Sfida interessante tra due formazioni entrate in campo con l’atteggiamento giusto. Nel nostro caso, siamo stati piuttosto sfortunati nella finalizzazione, ma avremo modo di migliorare in vista dei prossimi impegni».

Under 16 provinciale – Roma (girone B)

Si chiude 1-1 il match tra Città di Rieti e Fidene, entrambe a quota 4. Avviene tutto negli ultimi minuti di gioco quando, a seguito della rete del vantaggio degli amarantocelesti segnata da Conti, la compagine romana riesce subito a pareggiare e ad acciuffare un prezioso punto esterno. «Un pari che non ci soddisfa per il modo in cui è arrivato – confessa il tecnico dei padroni di casa, Cristiano Santilli – Tuttavia, si tratta probabilmente del risultato più giusto per quanto visto in campo e anche alla luce delle tante assenze a cui abbiamo dovuto far fronte. Credo che i ragazzi abbiano giocato molto bene, affrontando con coraggio una formazione preparata e fisica. Dopo una prima frazione in cui siamo stati poco cinici, siamo migliorati nella ripresa, dove è arrivato il rammarico di non essere riusciti a gestire l’1-0 appena ottenuto. Raccogliamo quanto di buono si è visto in questa gara e prepariamoci al meglio per la partita di sabato sul campo della Vigor Rignano Flaminio».

Continua il brutto inizio di stagione per Passo Corese (0), travolto 5-0 nella tana della Grifo Academy (3). «Come nello scorso weekend – spiega il mister bianconero, Matteo Inferrati – pochi, precisamente dodici, erano i giocatori convocabili per la sfida, visto che gli altri si trovavano alle prese con acciacchi o influenze. Speriamo di rialzarci presto con una rosa un po’ più folta a disposizione. I ragazzi se lo meriterebbero».