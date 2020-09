Rieti, titolo tricolore per Benedetti nel peso, bronzo per la 4x100 maschile rossoblù. Foto

RIETI - E’ il 12 settembre, una giornata storica per l’atletica italiana: 41 anni fa Pietro Mennea con un 19.72 firmava un record nei 200 metri a Città del Messico, un idolo per molti atleti la Freccia del Sud, molti di questi giovani si sfidano per il secondo giorno per conquistare i tricolori U18.



Entrano nel vivo i campionati italiani allievi al Guidobaldi, una mattinata tra alti e bassi, da sottolineare la vittoria di Rachele Mori nel martello da 3kg: migliore prestazione italiana U18 (70.41) per la lanciatrice dell’Atletica Livorno, nipote di Fabrizio Mori oro ai mondiali di Siviglia nel 1999 nei 400 ostacoli. Il figlio di Fabrizio, Gabriele, ha invece stabilito il record italiano U18 con la 4x100 dell'Atletica Livorno: 41.52 insieme a Daniele Colombo, Tommaso Boninti e Federico Garofoli.

Per i colori della Studentesca Milardi Benedetta Benedetti ha rispettato il pronostico nel peso: è campionessa italiana Under 18 dopo una finale senza storia, 15.91 il miglior lancio della serie. L’altra medaglia per i rossoblù è arrivata dalla 4x100: Flavio Faraglia, Gabrieangelo Brodone, Jacopo Capasso e Gabriele Dentato hanno chiuso al terzo posto in 42.47. Le ragazze della 4x100 (Chiara Fratocchi, Francesca Farina, Camilla Duri e Michela Panunzio) hanno invece sfiorato il podio chiudendo quarte in 48.87. Quarto posto anche per il velocista Jacopo Capasso: i 200 sono stati corsi dal rossoblù in 22.12. Sempre nel mezzo giro di pista, Camilla Duri è arrivata sesta in 25.05. Stessa posizione anche per l’eptatleta Giulia Ginulfi, una buona prestazione al primo anno di categoria.

Domani (dalle 9.55 alle 13) gli ultimi titoli in palio. In finale per la Studentesca ci sono Federica Pansini (400), Federico Bonanni (asta), Benedetta Benedetti (disco), Federico Morseletto (triplo) e a chiudere le staffette 4x400.

Ultimo aggiornamento: 22:37

