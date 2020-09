Rieti, ai Tricolori Allievi del Guidobaldi Duri quarta nei 100, in finale Barbi, Giordano e Mattei. Foto

RIETI - Si alza il sipario dell’atletica nazionale al Guidobaldi, i Campionati italiani allievi entrano nel vivo nel pomeriggio, si respira subito un’atmosfera di competizione con tante gare che entusiasmano i tricolori under 18.

I rossoblù della Studentesca rispondono presente con ottimi risultati, subito un’ottima prestazione nei 100 con l’allieva Camilla Duri (Studentesca) che accede in finale con un secondo posto 12.16 (+0.9), personale dopo il 12.44 di quest’anno sempre a Rieti. E’ suo il quarto posto nella finale, 12.21 (+0.2), un ottima gara per la giovane reatina che sicuramente sarà pronta a migliorarsi nei prossimi impegni.

Nessuna qualifica nei 400 per Laura Beccarini, una buona ritmica ma sul finale accusa la stanchezza dopo una buona partenza.

Finale per Claudio Giordano della Studentesca, nella pedana del lungo si qualifica con 6,61 (-0.2) e PB di 21 centimetri, sicuramente pronto a migliorarsi nella finale di domani.

Lorenzo Mattei si qualifica alla fase finale di domani, alle 9:30 la prima gara della giornata che continuerà a dare spettacolo nel capoluogo sabino, lancia il suo attrezzo di 5kg a 59,76 e si qualifica al primo turno (misura di qualificazione a 59 m) trovando così il suo primato personale. Pronto a fare bene nella fase finale, è in ottima forma il giovane rossoblù.

Ndaya Raphaelle Mulumba, si aggiudica la finale con 52,37 come da pronostico nel martello, sicuramente domani cercherà di guadagnare una prima posizione nella finale.

Non splende nelle qualificazioni la campionessa uscente outdoor Luce Barbi, qualifica da brivido per la rossoblù con due nulli a 3,30 poi la bandiera bianca che gli fa trovare un posto nella fase finale della disciplina.

Continua la buona prestazione nelle prove multiple per la eptatleta della Studentesca Giulia Ginulfi, si trova al quinto posto nella classifica generale, domani le ultime prove per l’allieva impegnata nell’epathlon.

Subito emozionanti questi tricolori u18, che domani entreranno nel vivo con l’attesa per Benedetta Benedetti nel peso con qualificazione ed eventuale finale, nella pedana del triplo Federico Morseletto i due allievi difendono la vittoria di Agropoli dello scorso anno, Federico Bonanni nell’alto sicuramente pronto a migliorarsi dopo le ultime uscite stagionali e la romana Federica Pansini pronta a migliorarsi nei 400.

Sicuramente un ottima giornata di atletica quella andata in scena alle pendici del Terminillo, pronta ad emozionare nuovamente nella giornata di domani, unica nota negativa la gara sospesa per qualche minuto perché non tutti gli accompagnatori presenti nella tribuna Velino indossavano correttamente la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza come da protocollo, sicuramente ci sarà un miglioramento anche in questo nella giornata di domani, con del sano agonismo per aggiudicarsi il titolo allievi 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA