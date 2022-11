Giovanili: nell'U19 spicca la sfida al vertice a Ginestra, caccia al primo posto per la Nuova Rieti Calcio. Il programma gare

RIETI – Le squadre reatine dall’Under 19 all’Under 14 scaldano i motori per l’avvio di un nuovo weekend calcistico. Tra oggi pomeriggio e domani, infatti, andranno in scena le gare della quarta giornata di otto tornei giovanili e il sesto turno dell’Under 18 regionale, che coinvolge anche il Poggio Moiano.

Dando uno sguardo agli incontri più rilevanti in programma, nell’Under 19 provinciale spicca la sfida al vertice tra Ginestra e Pro Fiano, entrambe a 7 punti proprio come il Monterotondo 1935, che, invece, si prepara ad affrontare in casa il Mentana 2019. Altre due partite da tenere particolarmente d’occhio coinvolgono la Nuova Rieti Calcio, che, sia nell’Under 17 sia nell’Under 15, sarà impegnata negli scontri diretti per il primo posto rispettivamente sul campo del Passo Corese e contro gli ospiti dell’Accademia Calcio Sabina.

Di seguito, elenco e orario di tutti i match che seguiremo:

Under 19 regionale B (girone B) – IV giornata

Cantalice – Sabazia: oggi, 12/11, ore 15:00

Circolo Canottieri Roma – Alba Sant’Elia: oggi, 12/11, ore 15:00

Under 19 provinciale (Rieti) – IV giornata

Ginestra – Pro Fiano: oggi, 12/11, ore 15:00

Accademia Calcio Sabina – Brictense: oggi, 12/11, ore 15:00

Poggio Mirteto – Amatrice: oggi, 12/11, ore 15:00

Valle del Peschiera – Passo Corese: oggi, 12/11, ore 15:00

Monterotondo 1935 – Mentana 2019: oggi, 12/11, ore 15:00

Under 18 regionale (girone B) – VI giornata

Poggio Moiano – P.C Aurelio: domani, 13/11, ore 14:30

Under 17 provinciale (Rieti) – IV giornata

Velinia – Poggio Moiano: oggi, 12/11, ore 15:00

Mentana 1947 – Città di Rieti: oggi, 12/11, ore 16:00

Palombara – Poggio Mirteto: domani, 13/11, ore 9:00

Pro Calcio Studentesca – Grifo Academy: domani, 13/11, ore 10:00

Passo Corese – Nuova Rieti Calcio: domani, 13/11, ore 11:00

Turno di riposo per l’Accademia Calcio Sabina

Under 16 provinciale (Roma, girone B) – IV giornata

Passo Corese – Palombara: oggi, 12/11, ore 15:00

Vigor Rignano Flaminio – Città di Rieti: domani, 13/11, ore 14:30

Under 15 provinciale (Rieti) – IV giornata

Passo Corese – Palombara: domani, 13/11, ore 9:00

Nuova Rieti Calcio – Accademia Calcio Sabina: domani, 13/11, ore 10:00

Mentana 1947 – Velinia: domani, 13/11, ore 11:00

Città di Rieti – Pro Fiano: domani, 13/11, ore 11:00

Brictense – Pro Calcio Studentesca: domani, 13/11, ore 15:00

Poggio Moiano – Poggio Mirteto: domani, 13/11, ore 15:00

Under 14 regionale (girone B) – IV giornata

Cantalice – Petriana: domani, 13/11, ore 10:30

Under 14 provinciale (Roma, girone F) – IV giornata

Riano – Passo Corese: oggi, 12/11, ore 15:00

Real Campagnano – Accademia Calcio Sabina: domani, 13/11, ore 9:00

Posticipata a martedì 22 novembre, alle ore 15:30, Città di Rieti – Mentana 1947.