Rieti, Studendentesca Milardi super ai Tricolori U18: Benedetti e il club fanno il bis, ori pure per Pansini e Morseletto. Foto

RIETI - Ultimo giorno dei tre di grande atletica U18 per i Campionati italiani allievi, i giovani provenienti da tutta Italia hanno animato la pista del Guidobaldi con migliori prestazioni personali e anche nazionali, facendo ben sperare per l’atletica Italiana.



Entusiasmo alle stelle per i giovani e le società che hanno partecipato a questa competizione, colorando con le loro tute di rappresentanza le vie del centro durante questi giorni, in un posto che ormai da anni parla di Atletica per storia e tradizioni, tre sani giorni di sport che fanno bene considerando i difficili mesi della pandemia, dove gli atleti con molta difficoltà hanno potuto portare avanti il loro lavoro quotidiano.

Ma che mattinata emozionate per l’Atletica Studentesca Milardi, tante medaglie in una giornata adrenalinica molti podi in ogni specialità in questa giornata di grande atletica.

Altra due vittorie nella competizione a squadre da aggiungere nella vetrina della Studentesca Milardi, due primi posti sia negli Allievi che nelle Allieve coronano quello che è una giornata fantastica per l’atletica rossoblù.

Inizia una Federica Pansini da oro nei 400 (56.34), che grinta la giovane portacolori della Studentesca ottima partenza con una tenuta costante per alzare le braccia al cielo alla fine del rettilineo del Guidobaldi e urlare di gioia, una prestazione da incorniciare per la 2003 rossoblù.

Benedetti fa bis nel disco, dopo l’oro di ieri nel peso suo il suo primo posto dalla gabbia del disco per la giovane atleta di Genzano allenata da Mauro Leoni con 43,57.

Ma rimaniamo sulle pedane, altro oro in casa Studentesca per Federico Morseletto, di nuovo campione italiano Allievi. Dopo la vittoria ad Agropoli e ad Ancona, eccolo ancora sul gradino più alto del podio, con il personale di 15,40 (+0.1) trovato all'ultimo salto. Sempre al comando

Una gara speciale quella del giovane Damiano Dentato con 14.09, abbattuto il personale e argento per lui nei 110 ostacoli, una grandissima partenza perde qualche secondo sul rettilineo del Guidobaldi ma si deve accontentare di un secondo posto in finale, migliora il giovane rossoblù.



Altri due argenti in casa Studentesca, per la 4x400 sia gli allievi che le allieve rossoblù chiudono al secondo posto in quella che si può definire una staffetta emozionate, iniziano le allieve rossoblù che con una buona partenza mantengono il ritmo per tutta la gara per poi perdere qualche metro negli ultimi giri, prova Federica Pansini ad aumentare nel finale ma non riesce e le U18 si accontentano di un secondo posto meritato dietro ad un’ottima gara dell’Atletica Bergamo, 4:01.63 per la Studentesca grazie a Ludovica Greco, Francesca Farina, Matilde Iemma e Federica Pansini.

Per gli allievi Carella Riccardo, Gabrielangelo Brodone, Flavio Faraglia e Capasso con 3:25.51, devono arrendersi alla RCF Roma Sud che parte alla grande, provano gli allievi della Studentesca a superarli in modo costante non riuscendoci.

Nell’asta migliora Federico Bonanni il romano in forza alla Studentesca si deve accontentare del secondo posto a 4.65 con tre nulli a 4.70, per il rossoblù un miglioramento nella prestazione personale ferma al 4.60 il 6 luglio a Roma, sicuramente cercherà di migliorare nei suoi prossimi impegni.

Torniamo nel triplo dove Federico Fratili è terzo col 14,49 (-0.5) al terzo salto, un bellissimo bronzo e una bella sorpresa per il giovane Studentesca.

Altro buon risultato, per la studentesca dove nella finale B dei 400 Francesca Farina con 58.44.

Ottima prestazione per i giovani rossoblù, tanti sogni nel cassetto per la Studentesca Milardi che continua a crescere e far bene per il futuro, molte medaglie due primi posti nella classifica a squadre.

Si concludono così le tre giornate di grande atletica nazionale, tanti record da migliori prestazioni personali e nazionali, occhi lucidi per gare vinte o andate male, questi ragazzi che hanno animato il Guidobaldi fanno ben sperare, tenendo a quello che fanno e provando a migliorarsi gara dopo gara con i buoni principi e i valori che lo sport insegna in queste categorie.

