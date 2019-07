© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, in piazza Vittorio Emanuele II, si è tenuto il mercato di “Campagna Amica” di Coldiretti, organizzato in occasione della Festa della Transumanza che culminerà domani, domenica 28 luglio, all’altopiano di Rascino. Due giornate all’insegna della biodiversità e del buon cibo, finalizzate a valorizzare la tradizione e a porre l’attenzione sul settore ovicaprino.Alla giornata hanno partecipato il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il vicesindaco e assessore alle attività produttive di Rieti, Daniele Sinibaldi, oltre al presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.«Dalla nostra piazza è stato lanciato un bellissimo segnale – commenta il vicesindaco Daniele Sinibaldi – Siamo abituati a vivere altri tipi di eventi, che stiamo intensificando e migliorando, ma quello di oggi a nostro avviso è stato particolarmente importante perché ci aiuta a riportare al centro del dibattito sullo sviluppo settori fondamentali come l’agricoltura e l’allevamento. Essi non rappresentano soltanto un potenziale fattore di crescita economica ma anche un mezzo attraverso il quale recuperare una parte fondamentale dell’identità dell’intera area appenninica. Il territorio provinciale, purtroppo, nel corso degli anni si era progressivamente allontanato dal mondo agricolo che, invece, per chi oggi ragiona di futuro e di sviluppo, deve essere uno dei principali temi di cui occuparsi. E le istituzioni devono essere al fianco di questo mondo importante. Ringraziamo per questa giornata Coldiretti, il Presidente provinciale Alan Risolo, i dirigenti Giuseppe Casu e Carlo Loffreda, oltre ai vertici regionali presenti».