Martedì 7 Settembre 2021, 19:01

RIETI - Un camion, in uscita dalla città, è rimasto incastrato nel sottopasso della Questura, in via Dupré Theseider. E' accaduto poco fa e il mezzo ha subito seri danni, avendo impattato con il ponte sovrastante a una velocità piuttosto sostenuta.

Forse, l'autista era convinto di poter passare senza problemi o ha avuto un attimo di distrazione. Molto probabilmente era però la prima volta che attraversava il sottopasso della Questura e non conosceva le misure in altezza del sottopasso.