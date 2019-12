L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Tira una brutta aria in via Borsellino dopo la pubblicazione da parte de Il Messaggero della notizia dell’avvio della procedura di commissariamento della Camera di commercio. Ma come si è arrivati a questo punto? Il nostro giornale è in grado di ricostruire la vicenda, essendo in possesso della nota dell’11 dicembre con la quale la Regione comunicava al presidente Vincenzo Regnini «l’avvio del procedimento amministrativo per la presa d’atto dello scioglimento del consiglio della Camera di commercio di Rieti e della nomina di un commissario».Intanto Lega e Ugl scendono in campo per difendere l'autonomia dell'ente camerale di Rieti e annunciano iniziative per scongiurare l'arrivo del commissario. In particolare, la Lega è già pronta a presetare un'interrogazione in consiglio regionale.