IL CALENDARIO

I giornata (andata: 20/10; ritorno 12/1)

II giornata (27/10; 19/1)

III giornata (3/11; 9/2)

IV giornata (10/11; 16/2)

V giornata (17/11; 23/2)

VI giornata (24/11; 1/3)

VII giornata (1/12; 8/3)

VIII giornata (8/12; 15/3)

IX giornata (15/12; 22/3)

X giornata (22/12; 29/3)

XI giornata (5/1; 5/4)

RIETI – Reso noto il calendario del campionato Under 19 provinciale reatino per la stagione calcistica 2019/2020. Il torneo sarà composto da 12 squadre, per metà di Rieti e per metà della Capitale. Riguardo le compagini locali, non parteciperanno più Bf Sport e Spes Poggio Fidoni, ma ci saranno Borgorose, Ginestra, Valle del Peschiera, Centro Italia Micioccoli, Poggio Mirteto e Real Gavignano Ponzano.Si parte il 20 ottobre con il girone d’andata che durerà fino al 5 gennaio. La seconda parte della competizione comincerà, invece, il 12 gennaio, per poi concludersi il 5 aprile. Poi spazio al Trofeo Ciccaglioni.Brictense – BorgoroseGinestra – Valle del PeschieraGrifo Academy – PalombaraSant’Angelo Romano – Centro Italia MicioccoliReal Gavignano Ponzano – Real Monterotondo ScaloSanta Lucia – Poggio MirtetoBorgorose – Grifo AcademyCentro Italia Micioccoli – BrictensePalombara – Real Gavignano PonzanoPoggio Mirteto – GinestraReal Monterotondo Scalo – Santa LuciaValle del Peschiera – Sant’Angelo RomanoBrictense – Sant’Angelo RomanoGinestra – Real Monterotondo ScaloGrifo – MicioccoliPoggio Mirteto – Valle del PeschieraReal Gavignano Ponzano – BorgoroseSanta Lucia – PalombaraBorgorose – Santa LuciaMicioccoli – Real Gavignano PonzanoPalombara – GinestraS.Angelo Romano – GrifoReal Monterotondo – Poggio MirtetoValle del Peschiera – BrictenseGinestra – BorgoroseGrifo – BrictensePoggio Mirteto – PalombaraReal Gavignano – S.Angelo RomanoReal Monterotondo – Valle del PeschieraSanta Lucia – MicioccoliBorgorose – Poggio MirtetoBrictense – Real GavignanoMicioccoli – GinestraPalombara – Real MonterotondoSant’Angelo Romano – Santa LuciaValle del Peschiera – GrifoGinestra – Sant’Angelo RomanoPalombara – Valle del PeschieraPoggio Mirteto – MicioccoliReal Gavignano – GrifoReal Monterotondo – BorgoroseSanta Lucia – BrictenseBorgorose – PalombaraBrictense – GinestraMicioccoli – Real MonterotondoGrifo – Santa LuciaSant’Angelo Romano – Poggio MirtetoValle del Peschiera – Real GavignanoBorgorose – Valle del PeschieraGinestra – GrifoPalombara – MicioccoliPoggio Mirteto – BrictenseReal Monterotondo – Sant’Angelo RomanoSanta Lucia – Real GavignanoBrictense – Real MonterotondoMicioccoli – BorgoroseGrifo – Poggio MirtetoSant’Angelo Romano – PalombaraReal Gavignano – GinestraSanta Lucia – Valle del PeschieraBorgorose – Sant’Angelo RomanoGinestra – Santa LuciaPalombara – BrictensePoggio Mirteto – Real GavignanoReal Monterotondo – GrifoValle del Peschiera - Micioccoli