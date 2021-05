Il calendario del Rieti cambia di nuovo: col Campobasso il 13 giugno, l'ultima slitta al 20, entrambe col pubblico

RIETI - In una stagione che sembra non trovare pace e destinata a far parlare di sé fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata in programma, per la quinta volta nel giro di pochi giorni cambia di nuovo il calendario.



In chiave Fc Rieti, confermato il recupero casalingo contro l'Aprilia il prossimo 26 maggio (ore 16), nonché la pausa del 30 maggio e la trasferta di Montegiorgio il 6 giugno, sono le ultime tre giornate a subire modifichere. Col Campobasso, allo Scopigno, l'appuntamento non è più al 9 giugno, bensì il 13 (ore 16 in presenza di pubblico), mentre contro il Castelnuovo Vomano si giocherà di mercoledì (il 16) e l'epilogo della stagione 2020/'21 è programmata per domenica 20, quando il Rieti ospiterà la Matese congedandosi dai propri sostenitori.

