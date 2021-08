Doppio derby subito in Coppa e poi all'ultima di campionato: il calendario delle 4 reatine di Promozione

Mercoledì 25 Agosto 2021, 18:42

RIETI - Il Comitato regionale laziale, attraverso la consueta Festa dei Calendari, ha reso noto i gironi e il calendario del prossimo campionato di Promozione al quale parteciperanno quattro formazioni reatine. Restano Amatrice, Bf Sport, Passo Corese e Poggio Mirteto mentre il Cantalice è in Eccellenza grazie al ripescaggio. Tutte ancora una volta inserite nel girone B il quale sarà composto da 16 squadre. La stagione si apre il 19 settembre con la Coppa Italia poi il 3 ottobre al via il campionato.

Il primo derby reatino in campionato ci sarà alla quinta giorna tra Poggio Mirteto e Passo Corese, doppio derby all'ultima. La Coppa invece si apre con le sfide in gara secca fra le quattro reatine: Amatrice-Bf Sport, Poggio Mirteto-Passo Corese, da stabilire chi gioca in casa attraverso il sorteggio in programma l'8 settembre.

Il girone B

Almas Roma, Amatrice, Bf Sport, Castrum Monterotondo, Fiano Romano, Fidene, Futbol Montesacro, Guidonia, Nomentum, Passo Corese, Poggio Mirteto, Romulea, Settebagni, Setteville Caserosse, Sporting Montesacro, Zena Montecelio.

Il calendario

I giornata (3/10, 9/1)

Almas Roma-Passo Corese

Amatrice-Fidene

Poggio Mirteto-Romulea

Settebagni-Bf Sport

II giornata (10/10,16/1)

Bf Sport-Futbol Montesacro

Passo Corese-Fiano Romano

Setteville Caserosse-Poggio Mirteto

Sporting Montesacro-Amatrice

III giornata (17/10, 23/1)

Almas Roma-Amatrice

Bf Sport-Sporting Montesacro

Nomentum-Passo Corese

Poggio Mirteto-Castrum Monterotondo

IV giornata (24/10, 30/1)

Romulea-Bf Sport

Amatrice-Fiano Romano

Guidonia-Poggio Mirteto

Passo Corese-Zena Montecelio

V giornata (31/10,6/2)

Bf Sport-Setteville Caserosse

Nomentum-Amatrice

Poggio Mirteto-Passo Corese

VI giornata (7/11,13/2)

Amatrice-Zena Montecelio

Castrum Monterodondo-Bf Sport

Fidene-Poggio Mirteto

Passo Corese-Settebagni

VII giornata (14/11, 20/2)

Bf Sport-Guidonia

Futbol Montesacro-Passo Corese

Poggio Mirteto-Amatrice

VIII giornata (21/11, 27/2)

Almas Roma-Poggio Mirteto

Amatrice-Settebagni

Passo Corese-Bf Sport

IX giornata (28/11,6/3)

Bf Sport-Fidene

Futbol Montesacro-Amatrice

Poggio Mirteto-Fiano Romano

Romulea-Passo Corese

X giornata (5/12,13/3)

Amatrice-Bf Sport

Nomentum-Poggio Mirteto

Passo Corese-Setteville Caserosse

XI giornata (12/12,20/3)

Bf Sport-Almas Roma

Castrum Monterotondo-Passo Corese

Poggio Mirteto-Zena Montecelio

Romulea-Amatrice

XII giornata (19/12,27/3)

Amatrice-Setteville Caserosse

Fiano Romano-Bf Sport

Passo Corese-Guidonia

Sporting Montesacro-Poggio Mirteto

XIII giornata (9/01,3/4)

Bf Sport-Nomentum

Castrum Monterotondo-Amatrice

Passo Corese-Sporting Montesacro

Settebagni-Poggio Mirteto

XIV giornata (16/01,10/4)

Amatrice-Guidonia

Fidene-Passo Corese

Poggio Mirteto-Futbol Montesacro

Zena Montecelio-Bf Sport

XV giornata (23/01,17/4)

Bf Sport-Poggio Mirteto

Passo Corese-Amatrice