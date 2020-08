Rieti, Poggio Mirteto-Bf Sport il primo derby della stagione in campionato: il calendario delle cinque reatine

RIETI - Il comitato regionale laziale, attraverso la consueta Festa dei Calendari, ha reso noti gironi e calendari del prossimo campionato di Promozione al quale parteciperanno cinque formazioni reatine. Riconfermate Cantalice, Bf Sport, Passo Corese e Amatrice, la new entry è la neopromossa Poggio Mirteto vincitrice del campionato di Prima categoria. Tutte inserite nel solito girone B il quale sarà composto da 16 squadre anziché 18. La prima giornata si svolgerà il 27 settembre mentre l’ultima il 2 maggio.

Il primo derby reatino in campionato ci sarà alla seconda giornata con Poggio Mirteto-Bf Sport in campo il 4 ottobre in casa dei mirtensi. Derby che però entreranno in scena già il 20 di settembre con il primo turno di Coppa Italia: Cantalice-Amatrice, Passo Corese-Bf Sport, Fiano Romano-Poggio Mirteto.

Il girone (B)

Cantalice, Bf Sport, Passo Corese, Amatrice, Poggio Mirteto, Castrum Monterotondo, Fiano Romano, Fidene, Futbol Montesacro, Grifone Gialloverde, Guidonia, Nomentum, Settebagni, Sporting Montesacro, Torre Angela, Zena Montecelio.

Il calendario

I giornata (27/9, 1/2)

Amatrice-Futbol Montesacro

Bf Sport-Zena Montecelio

Passo Corese-Grifone Gialloverde

Sporting Montesacro-Cantalice

Torre Angela-Poggio Mirteto

II giornata (4/10, 24/1)

Cantalice-Fidene

Fiano Romano-Passo Corese

Poggio Mirteto-Bf Sport

Settebagni-Amatrice

III giornata (11/10, 31/1)

Bf Sport-Futbol Monntesacro

Cantalice-Settebagni

Castrum Monterotondo-Poggio Mirteto

Passo Corese-Nomentum

Torre Angela-Amatrice

IV giornata (18/10, 7/2)

Amatrice-Bf Sport

Grifone Gialloverde-Cantalice

Poggio Mirteto-Guidonia

Zena Montecelio-Passo Corese

V giornata (25/10, 14/2)

Bf Sport-Torre Angela

Cantalice-Fiano Romano

Castrum Monterotondo-Amatrice

Passo Corese-Poggio Mirteto

VI giornata (1/11, 21/2)

Amatrice-Guidonia

Futbol Montesacro-Passo Corese

Nomentum-Cantalice

Poggio Mirteto-Sporting Montesacro

Settebagni-Bf Sport

VII giornata (8/11, 28/2)

Cantalice-Zena Montecelio

Castrum Monterotondio-Bf Sport

Fidene-Poggio Mirteto

Passo Corese-Amatrice

VIII Giornata (15/11, 7/3)

Amatrice-Sporting Montesacro

Bf Sport-Guidonia

Poggio Mirteto-Cantalice

Torre Angela-Passo Corese

IX giornata (22/11, 14/3)

Cantalice-Futbol Montesacro

Fidene-Amatrice

Grifone Gialloverde-Poggio Mirteto

Passo Corese-Bf Sport

X Giornata (29/11, 21/3)

Amatrice-Cantalice

BF Sport-Sporting Montesacro

Castrum Monterotondo-Passo Corese

Poggio Mirteto-Fiano Romano

XI Giornata (6/12, 28/3)

Cantalice-Torre Angela

Fidene-Bf Sport

Grifone Gialloverde-Amatrice

Nometum-Poggio Mirteto

Passo Corese-Guidonia

XII Giornata (13/12, 11/4)

Amatrice-Fiano Romano

Bf Sport-Cantalice

Poggio Mirteto-Zena Montecelio

Settebagni-Passo Corese

XIII giornata (20/12, 18/4)

Cantalice-Castrum Monterotondo

Grifone Gialloverde-Bf Sport

Nomentum-Amatrice

Poggio Mirteto-Settebagni

Sporting Montesacro-Passo Corese

XIV Giornata (3/1, 25/4)

Amatrice-Zena Montecelio

Bf Sport-Fiano Romano

Futbol Montesacro-Poggio Mirteto

Guidonia-Cantalice

Passo Corese-Fidene

XV giornata (10/1, 2/5)

Cantalice-Passo Corese

Nomentum-Bf Sport

Poggio Mirteto-Amatrice

