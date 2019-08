IL CALENDARIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà un avvio di stagione subito in salita per le due formazioni del Rieti, inserite nel girone D, che prenderanno parte ai campionati nazionali Under 15 e Under 17. Per entrambe (come da regolamento) stesso cammino dall'inizio alla fine, con la Samb all'esordio l'8 settembre in terra marchigiana e la Ternana in casa la settimana dopo. Il derby con la Viterbese è previsto all'ottava (andata in trasferta), mentre il 19 aprile chiusura al Bonolis di Teramo.I 8/09/19 (ritorno 12/01/20); Samb-Rieti;II 15/09/19 (19/01): Rieti-Ternana;III 22/09/19 (26/01): Avellino-Rieti;IV 29/09/19 (02/02): Rieti-Pianese;V 13/10/19 (09/02): Rieti-Casertana;VI 20/10/19 (23/02): Gubbio-Rieti;VII 3/11/19 (1/03): Rieti-Fermana;VIII 10/11/19 (15/03): Viterbese-Rieti;IX 17/11/19 (22/03): Rieti-Paganese;X 1/12/19 (5/04): Cavese-Rieti;XI 8/12/19 (19/04): Rieti-Teramo.