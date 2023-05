Tiraferri chiarisce la sua posizione: «Nessun tradimento, società e squadra sapevano già». Il post social

RIETI - Tiziano Tiraferri alza la voce. E lo fa chiarendo la sua posizione in merito all'accordo già raggiunto per la prossima stagione col Città di Rieti, rispondendo "tono su tono" alla replica della Nuova Rieti Calcio che, senza troppi giri di parole, oltre ad averlo messo fuori rosa, gli imputa un dietrofront che sa di alto tradimento, a poche ore di distanza dalla vittoria del campionato di Terza categoria.



Il 26enne esterno romano, ormai reatino d'adozione (vive e lavora a Rieti stabilmente), non ci sta e affida i suoi pensieri al suo profilo Instagram facendo definitiva chiarezza sull'accaduto. Sempre con Rieti nel cuore.

Il messaggio

«Mai nella mia vita avrei pensato di ritrovarmi nella situazione attuale e per questo motivo trovo difficoltà ad esprimere a parole le mie attuali emozioni e pensieri. Per gli stessi motivi sono stato combattuto in questi due giorni, tra rimanere nel silenzio, o rispondere a comunicati contrastanti che mettono in cattiva luce la mia persona, oltretutto descrivendo situazioni tutt’altro che aderenti alla realtà. Per questo mi sento in dovere di dovermi (purtroppo) difendere, da tutte quelle persone che leggono senza sapere e conoscermi.

Risulterebbe alquanto logico che le mie scelte non sono mai state dettate da condizioni economiche o di categoria altrimenti mai avrei sposato il progetto della “Nuova Rieti calcio” lo scorso anno. La scelta di abbandonarlo oggi deriva in primis da promesse non mantenute e successivamente da incertezze sul futuro dell’attuale società, come dimostrano anche gli ultimi avvenimenti societari. Preciso inoltre che la mia futura decisione era già a conoscenza di una rappresentanza del tifo organizzato, di qualche elemento interno alla società e di qualche compagno di squadra. Chiudo con la speranza di non dovermi più trovare in delle dinamiche che non appartengono al mio mondo e che mi allontana dalla passione che ho sempre dimostrato ogni domenica in campo e fuori. Mi sono innamorato della città sin dal primo giorno, quando nel 2015 arrivai; e dopo 8 anni l’unica cosa che sento di esprimere oggi è l’amore per i colori amarantocelesti, che continuerò a difendere nella speranza che torni un giorno la mia amata “FC RIETI”. Con affetto, Tiziano».