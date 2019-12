RIETI - La Lega ha ufficializzato le date di recupero della prima giornata del girone di ritorno che non si giocherà domani alla luce dello sciopero proclamato per sensibilizzare il governo sul tema della defiscalizzazione per i club. Eccezion fatta per due gare del girone B (Gubbio-Triestina e Piacenza-Arzignano) fissate per giovedì 23 gennaio, il resto del palinsesto andrà in scena mercoledì 22 gennaio: a tal proposito va detto che Ternana-Rieti si giocherà al "Liberati" in orario serale, col calcio d'inizio fissato per le 20,45. © RIPRODUZIONE RISERVATA