Calcio e sociale, l'incasso di Città di Rieti-Monterotondo andrà all'Alcli. Leoncini: «Siamo onorati»

RIETI - Non solo calcio. Lo aveva del resto già anticipato il Direttore Generale Marzio Leoncini nella conferenza stampa di presentazione del Club, sottolineando come la nuova società reatina, sempre nel rispetto della sostenibilità economica prefissata, avrebbe orientato il proprio sguardo anche verso iniziative parallele all'attività agonistica o, comunque ad essa strettamente collegate, come impegnarsi concretamente nel sociale.

Una preziosa occasione in tal senso arriva proprio dal big match di domenica prossima (Campo Gudini, ore 14.30) tra l'Asd Città di Rieti ed il Monterotondo 1935, gara di vertice che sicuramente garantirà un notevole afflusso di pubblico. Ed è il motivo per cui la Società amarantoceleste ha deciso di donare l'intero importo relativo all'incasso della gara stessa alla Odv Alcli “Giorgia e Silvia” associazione benemerita di volontariato che ormai da 30 anni (la sezione reatina nacque infatti nel 1993) è attiva nella nostra città agendo esclusivamente in funzione dei malati e delle loro famiglie-

Un'attività che si è andata sempre più potenziando negli anni grazie ad una capacità gestionale autonoma collegata al volontariato garantito dalla propria rete di collaboratori e dalla raccolta fondi destinata a tale obiettivo.

«Siamo davvero onorati – sottolinea per conto della Asd Città di Rieti Marzio Leoncini – di poter anche noi contribuire ad una realtà così importante per la nostra città e di poterlo fare in un a giornata così importante calcisticamente come può essere l'incontro di domenica prossima al Campo Gudini contro Monterotondo. Ci auguriamo di conseguenza un pubblico delle grandi occasioni che possa aiutarci a centrare entrambi gli obiettivi di giornata. Intendo comunque ringraziare tutti coloro che animano l'attività dell'Alcli Giorgio e Silvia, ad iniziare dagli storici responsabili, come la presidente Santina Proietti ed Emilio Garofani».

Proprio riguardo alla ultradecennale attivita' la Asd Città di Rieti consegnerà a Santina Proietti e ad Emilio Garofani una targa a riconoscimento di quanto la Odv Alcli “Giorgia e Silvia” ha saputo costruire nel corso degli anni, estendendo idealmente tale ringraziamento anche a tutti i collaboratori ed i numerosi volontari il cui impegno caratterizza da sempre questa Associazione. La consegna della targa avverrà un quarto d'ora prima dell'incontro Asd Città di Rieti-Monterotondo.