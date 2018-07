di Andrea Giannini

RIETI - Matteo Nucci, 28 anni e una storia nel calcio reatino tra il Rieti, Capradosso e Vazia. Impiegato prima punta ha firmato 19 gol nella sua ultima stagione: un ruolo insolito dato la sua esperienza in serie D ed Eccellenza come terzino. Anche se giovane è un veterano del calcio reatino e nonostante la sua esperienza ha deciso solo di divertirsi tra amici.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Dopo aver fatto tutte le giovanili con il Rieti a soli 18 anni nel 2008 ho esordito come under. Ho dato tutto ciò che potevo per la maglia della città. Non capita a tutti, penso di essere stato molto fortunato. Con il Rieti ho giocato per 4 anni, i primi in serie D poi in Eccellenza per altre due stagioni. Fino al dicembre del 2011. Poi sono sceso molto di categoria andando al Capradosso. Sono stato lì per 4 anni intervallati da una piccola parentesi al Grotti. Mentre la stagione appena trascorsa sono approdato al Real Vazia in Terza categoria».



Il suo ricordo più bello?

«Ho i brividi nel raccontarlo. L’esordio in serie D contro il Pontedera. Ero il più giovane e fin dalle giovanili avevo sempre sognato giocare con la maglia del Rieti. Un’emozione a dir poco unica che spero capiti ancora ai giovani reatini».



Come mai è sceso di categoria?

«Nel dicembre del 2011 ho avuto qualche problema con la società ma a parte ciò non rimpiango nulla. Avendo fatto più di 100 presenze tra serie D ed Eccellenza avevo qualche offerta anche fuori città ma ho preferito un lavoro sicuro rispetto al calcio non professionistico in cui non sai mai quello che ti può capitare».



Cosa pensa del Rieti?

«Mi ha dato tanto e ho imparato tutto quello che dovevo imparare. Sono molto contento della promozione in serie C e spero non buttino questa occasione».



Ci può elencare i suoi punti forti? E quelli deboli?

«Sinceramente credo che la corsa, il tiro e il fisico siano i miei punti forti. Per quanto riguarda quelli deboli sicuramente il piede destro è uno di quelli. Non ricordo l’ultima volta che l’ho usato in campo...».



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«L’anno del Rieti ho conosciuto e ho potuto giocare con giocatori come Stefano Scardala che è stato al Rieti anche la stagione appena trascorsa. Di lui devo dire che è un giocatore di un altro livello, ha una intelligenza tattica straordinaria ma è soprattutto un uomo con la U maiuscola. Sempre nel Rieti ho giocato con Simone Miani anche lui davvero molto forte».



Dove le piace giocare?

«Ho fatto molti ruoli a seconda delle categorie in cui ho giocato. Con il Rieti ho sempre giocato terzino sinistro. La stagione trascorsa al Real Vazia ho giocato prima punta e devo dire che è un ruolo che mi diverte molto».



Il suo giocatore preferito?

«Fin da bambino essendo anche juventino ho sempre imitato Alessandro Del Piero sia come calciatore sia come persona».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«Ho deciso di rimanere al Real Vazia, è una società creata da un gruppo di amici capaci di giocare e divertirsi insieme».

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



