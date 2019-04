UNDER 15 PROVINCIALE

RIETI – Si chiudono la ventunesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino e il ventitreesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Belle vittorie per Cantalice e Poggio Moiano, bene anche Casali Poggio Nativo e Pro Calcio Studentesca.Di fronte al proprio pubblico, ritorna a sorridere il Poggio Moiano, vincitore 5-2 contro una Maglianese a cui non bastano Hoxha e Benigni. Oltre alla doppietta di Principessa, decidono i gol di Fasciolo, Serafini e Villani Thomas.Sul campo del Velinia, la Pro Calcio Studentesca si impone per 4-3. La squadra di casa va a segno con Cesaretti e due volte con Del Sole. Massimiliano Alonzi, tecnico Velinia: «Partita dalle due facce: nel primo tempo gli avversari hanno giocato meglio, ma nel secondo siamo stati superiori. Sarebbe stato più giusto un pareggio».Tra le mura amiche, successo anche per Casali Poggio Nativo, che, grazie alla doppietta di Marinaj Kledy e alla rete di Ceccarelli, supera 3-1 il Real Monterotondo Scalo. Andrea Colantoni, mister Casali: «È stata una grande gara, che ho preparato da molto tempo soprattutto sul profilo caratteriale, dato che, in campo, all’andata, i miei ragazzi avevano subito molto l'aggressività del Monterotondo. La squadra ha interpretato la partita in modo esemplare e il risultato poteva essere anche più pesante contro un avversario che ha veramente un bravissimo portiere. Sono stracontento perché una piccola realtà come la nostra ha ottenuto una grande vittoria contro una compagine proveniente da una realtà calcistica che attinge le risorse da una città che conta più di 40mila abitanti. Detto ciò, posso solo fare i complimenti a tutto il mio gruppo».Nonostante i gol di Selli e De Angelis, il Passo Corese viene battuto 3-2 dagli ospiti dell’Eretum Monterotondo.In casa della Brictense, lo Sport Selci cade 4-2.Turno di riposo osservato dal Cantalice capolista e dallo Sporting Rieti.Cantalice 51; Eretum Monterotondo 48; Real Monterotondo Scalo 42; Casali Poggio Nativo 37; Poggio Moiano 28; Pro Calcio Studentesca 23; Sporting Rieti 22; Sport Selci 18; Maglianese 14; Velinia 8; Passo Corese 7; Brictense 4. Si è ritirata La Sabina.Il gol di Giannecchini non evita al Rieti la sconfitta per 2-1 in casa del Circolo Canottieri Roma. Con ancora tre gare da disputare, i reatini sono decimi a 24, mentre i romani si collocano in settima posizione a 32. Stefano Valentini, allenatore Rieti: «Si è trattato di una partita dai due volti: nel primo tempo siamo passati in vantaggio e non abbiamo concesso quasi nulla. Nella seconda frazione siamo, invece, calati e abbiamo subito la rete dell'1-1. In seguito, gli avversari hanno segnato a pochi secondi dalla fine il gol della vittoria. Forse sarebbe stato più giusto un pareggio».Il Cantalice (quarto a 39) asfalta 6-0 gli ospiti del Real Monterotondo Scalo (undicesimo a 20). Oltre alle doppiette di Maioli e Rosati, reti di Campanelli e Del Rio.Risultato negativo per lo Sporting Rieti (ottavo a 30), piegato in casa 1-0 dalla Virtus Trevignano (quinta a 38).