UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Volgono al termine la ventesima giornata del campionato Under 15 provinciale e il ventiduesimo turno delle categorie Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Successi con molti gol per Cantalice e Rieti, ok anche Casali Poggio Nativo e Maglianese.Sul campo della Pro Calcio Studentesca, il Cantalice si impone per 6-3 e mantiene il primo posto. Oltre alle doppiette di D’Angeli e Tavani, reti di Dionisi e Battisti.Grazie alla doppietta di Hoxha, torna a sorridere la Maglianese, vincitrice in casa 2-1 contro un Velinia a cui non basta il gol di Del Sole. Marco Mollica, allenatore dei sabini: «La vittoria è arrivata nei minuti finali, ma è stata meritata. Tralasciando le due reti segnate, abbiamo fatto tutto da soli, dal loro pareggio, dove in pratica ci siamo fatti gol da soli, alle diverse occasioni da rete create e sprecate durante la partita. Sono soddisfatto più della prestazione che del risultato, perché è vero che abbiamo sprecato molto, ma è altrettanto vero che, per farlo, significa che abbiamo condotto gran parte della gara. Gli allenamenti ripagano sempre, perciò complimenti ai ragazzi e anche a Sergio Barbasini, collaboratore impagabile». Commenta il match anche Massimiliano Alonzi, mister Velinia: «Sconfitta ingiusta. Dopo aver colpito due pali, brucia perdere all’ultimo minuto».Bene anche Casali Poggio Nativo, corsaro 3-1 sul campo dello Sport Selci. Oltre alla doppietta di Ceccarelli, gli ospiti vanno a segno con Esposito, mentre l’unica rete degli avversari è realizzata da Angeletti. Andrea Colantoni, tecnico Casali: «Una buona gara, contro uno Sport Selci ben organizzato. Abbiamo provato a fare la partita, ma, nel nostro momento migliore, siamo andati in svantaggio. Sono contento che subito la mia squadra, con grande rabbia, si sia riportata in parità con un bel tiro di Esposito. Poi non c'è stata più partita: Ceccarelli il "pistolero" ha fatto due splendidi gol, confermandosi un grande attaccante». Vede il bicchiere mezzo pieno Luigi Armagno, allenatore dello Sport Selci: «Gara, in gran parte, giocata alla pari. Loro sono stati pericolosi in qualche opportunità su calcio piazzato, noi abbiamo avuto un paio di occasioni pericolose a tu per tu col portiere. Un punteggio che, nel complesso, penalizza la prestazione. Tuttavia, i ragazzi stanno crescendo molto e questo è sicuramente positivo. Il risultato non è una nostra priorità».K.o in trasferta per lo Sporting Rieti, superato 2-0 dal Real Monterotondo Scalo.Continua il momento negativo per il Poggio Moiano, travolto 8-0 dai padroni di casa dell’Eretum Monterotondo.Turno di riposo osservato da Passo Corese e Brictense.Cantalice 51; Eretum Monterotondo 45; Real Monterotondo Scalo 42; Casali Poggio Nativo 34; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 22; Pro Calcio Studentesca 20; Sport Selci 18; Maglianese 14; Velinia 8; Passo Corese 7; Brictense 1. Si è ritirata La Sabina.Tra le mura amiche, vittoria convincente per il Rieti, che piega 5-2 il Grifone Gialloverde. Decisive le reti di Grillotti, Giannecchini, Grassi, Seguidi e Caiazza. La squadra di Stefano Valentini e Angelo Morreale sale in nona posizione a 24 punti, mentre gli avversari si collocano al penultimo posto a 17. «Abbiamo giocato una buonissima partita – afferma Valentini – Dopo un primo di tempo in cui abbiamo concesso qualcosa di troppo, nella seconda frazione abbiamo nettamente dominato, portando a casa un successo molto importante. Sono senza dubbio contento della prova dei ragazzi».Tre punti per il Cantalice (quarto a 36), solo un pareggio per lo Sporting Rieti (ottavo a 30). Grazie alla doppietta di Maioli e al gol di Cenciarelli, il primo batte in trasferta 3-1 l’Academy Svs Roma (penultima a 10). Il secondo, invece, segna con Volpicelli, ma non va oltre l’1-1 in casa della Roma Nord Academy (quinta a 35).