UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – In archivio la diciannovesima giornata del campionato Under 15 provinciale reatino e il ventunesimo turno delle categorie Under 14 regionale B (girone B) e Under 14 provinciale (Roma - girone F). Vittorie importanti in trasferta per Pro Calcio Studentesca e Rieti, un successo e una sconfitta per Sporting e Cantalice.Tra le mura amiche, il Cantalice liquida 6-0 il Velinia e tiene salda la vetta. Oltre alla doppietta di Tavani, reti di Battisti, Dionisi, Piras e D’Angeli.Grazie al gol di Volpicelli, lo Sporting Rieti batte 1-0 gli ospiti dello Sport Selci.Tre punti, inoltre, per la Pro Calcio Studentesca, vincitrice 4-2 sul campo della Brictense.Brutto k.o in trasferta per la Maglianese, travolta 10-0 dall’Eretum Monterotondo. Marco Mollica, mister dei sabini: «Si sono affrontate due realtà totalmente diverse. Dato che in rosa abbiamo tre ragazzi del 2004, cinque del 2005 e otto del 2006, quando ho letto la lista dell’Eretum, mi sono venuti i brividi nel vedere che avevano venti giocatori del 2004. A me dispiace tantissimo per la squadra, moralmente non è mai bello perdere, soprattutto se il risultato è pesante. Tuttavia, negli spogliatoi a fine partita, ho sentito i ragazzi dire con fierezza che anche se abbiamo perso, stavolta abbiamo avuto quattro palle gol, mentre con il Cantalice solo due. Io aggiungo anche che la maggior parte di queste reti sono state incassate per errori individuali, non solo per lo strapotere avversario. Sono felice che i miei “fenomeni” capiscano che, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, si può migliorare e imparare dagli errori. Loro hanno ormai appreso quest’insegnamento, spesso il problema sta nel trasmetterlo ai più grandi».Male anche Passo Corese, surclassato in casa 7-0 dal Real Monterotondo Scalo.Turno di riposo osservato da Casali Poggio Nativo e Poggio Moiano.Cantalice 48; Eretum Monterotondo 42; Real Monterotondo Scalo 39; Casali Poggio Nativo 31; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 22; Pro Calcio Studentesca 20; Sport Selci 18; Maglianese 11; Velinia 8; Passo Corese 7; Brictense 1. Si è ritirata La Sabina.Trionfo importante per il Rieti (undicesimo a 21), che cala al poker all’Orange Futbolclub (ultimo a 2). Nella Capitale, la formazione di Stefano Valentini e Angelo Morreale si impone 4-0. Decisive le prime reti della stagione di De Bella, Di Giacobbe e Grillotti e il gol di Grassi. Proprio Valentini commenta il match: «Bella partita, approcciata correttamente soprattutto a livello psicologico, nonostante affrontassimo il fanalino di coda. Contro un avversario che ha comunque mostrato un buon calcio, ho continuato a notare una crescita evidente di tutti i ragazzi e questo non può far altro che rendermi felice. Ora mancano cinque gare, nelle quali proveremo a dare il massimo».Risultati negativi in casa per entrambe le reatine, Sporting Rieti e Cantalice, impegnate in questo raggruppamento. La prima (ottava a 29), per la quale non bastano Leonetti e Tomassetti, cade 3-2 contro Città di Palombara (dodicesima a 14), mentre la seconda (sesta a 33), nonostante la rete di Maioli, viene sconfitta 2-1 dall’Achillea 2002 (settima a 29).Rispetto alla scorsa settimana, le squadre del girone hanno perso punti per il fatto che il Real Aurelio, pur rimanendo in gioco, è ufficialmente fuori classifica.