RIETI – In archivio il quindicesimo turno del campionato Under 15 provinciale e la diciassettesima giornata dell’Under 14 regionale fascia B (girone B) e dell’Under 14 provinciale romano (girone F). Continuano i successi per Casali Poggio Nativo e Poggio Moiano, primi tre punti per il Passo Corese, una vittoria e una sconfitta per il Cantalice.Grazie alla doppietta di Dionisi e alla rete di Battisti, il Cantalice si impone per 3-0 sul campo dello Sporting Rieti e si piazza al comando della classifica con tre lunghezze di vantaggio rispetto all’Eretum Monterotondo, fermo per il turno di riposo osservato insieme allo Sport Selci.Trionfo di misura per Casali Poggio Nativo, che travolge 5-0 gli ospiti della Brictense. Per i padroni di casa, segnano due volte Ceccarelli ed Esposito e va in gol anche Di Casimirro, autore di un’ottima prestazione. Andrea Colantoni, tecnico Casali: «Rispetto al girone d’andata, la Brictense è migliorata soprattutto nell’aspetto organizzativo. Nonostante ciò, privi ancora di alcuni giocatori, abbiamo interpretato bene la gara e per questo sono molto soddisfatto della prova disputata. Ora, testa alla prossima sfida contro il Cantalice, una squadra forte e pericolosa».Tra le mura amiche, non sbaglia il Poggio Moiano, vincitore 2-0 contro la Pro Calcio Studentesca. Decisive le realizzazioni di Principessa e Serafini.Di fronte al proprio pubblico, arriva il primo risultato positivo per il Passo Corese, che batte 2-0 il Velinia. I gol della formazione sabina sono firmati da De Angelis e Marino.Infine, brutto k.o in trasferta per la Maglianese, liquidata 5-0 dal Real Monterotondo Scalo.Cantalice 36; Eretum Monterotondo, Real Monterotondo Scalo 33; Casali Poggio Nativo 27; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 18; Pro Calcio Studentesca, Sport Selci 14; Maglianese 8; Velinia 7; Passo Corese 5; Brictense 0.Weekend negativo per il Rieti, sconfitto nella Capitale 3-0 dall’Athletic Soccer Academy. I ragazzi di Valentini e Morreale rimangono terzultimi a quota 14, mentre gli avversari salgono a 30, collocandosi in quinta posizione.Il Cantalice (quarto a 32) cade per 3-1 nella tana del Cesano (terzo a 37). L’unica rete degli ospiti è ad opera di Maioli.Male anche lo Sporting Rieti (ottavo a 26), superato in casa 1-0 dall’Achillea 2002 (al settimo posto a pari punti con i reatini).