RIETI - Il Rieti chiude il pacchetto portieri ingaggiando Stefano Addario e Daniele Lazzari.Stefano Addario, portiere classe 1993 nato a Pescara, ha trovato l’intesa contrattuale con la società e si è messo a disposizione di mister Alberto Mariani. Daniele Lazzari, estremo difensore classe 1997 nato a Roma e con un passato nelle giovanili della Lazio arriva a titolo definitivo dalla Salernitana.Stefano Addario: «Ringrazio la società per la fiducia, spero che la prossima stagione sportiva possa offrirmi l’opportunità di un rilancio dal punto di vista personale. Il nostro è un girone molto difficile ma sono sicuro che faremo del nostro meglio e daremo il massimo per difendere i colori del Rieti».Daniele Lazzari: «Ho ricevuto l’offerta di far parte di questo progetto e l’ho accettata perchè è una sfida che mi offre molte motivazioni. Credo che in questa stagione saremo in grado di toglierci molte soddisfazioni».