PORTIERI

SPADINI 40%

COSTA 30%

MARCONE 20%

DIFENSORI

GIGLI 50%

GUALTIERI 30%

SCARDALA 30%

DE VITO 20%

MATTIA 20%

DELLI CARRI 10%

CENTROCAMPISTI

TIRAFERRI 40%

ZANCHI 35%

BRUMAT 30%

CERICOLA 30%

MARCHI 30%

XAVI 30%

MAISTRO 25%

GAROFALO 20%

GRILLO 20%

KONATE 15%

CARPANI 10%

ATTACCANTI

GONDO 40%

TOMMASONE 25%

CERNIGOI 20%

SVIDERCOSCHI 10%

RIETI - Il Rieti che verrà dipende quasi esclusivamente dalle scelte e dalle sinergie di Riccardo Curci. Questo aspetto non si ripercuote solamente sulla guida tecnica, ma di conseguenza anche sui giocatori che potranno continuare a vestire la maglia amarantoceleste. Proviamo ad analizzare, caso per caso, le possibilità di permanenza.: Il giovane portiere ha collezionato una sola presenza nella stagione appena conclusa. In età Berretti, Spadini potrebbe continuare a ricoprire il ruolo di terzo anche nella prossima stagione.: La sua è stata una stagione particolare. Dopo aver iniziato nel ruolo di vice Chastre, il portiere scuola Inter ha vissuto la fase centrale della stagione da titolare, prima dell'arrivo di Marcone che lo ha rilegato ancora al ruolo di secondo. Il suo contratto scadrà il 30 giugno.: Arrivato a Rieti a metà stagione, Marcone è in scadenza il 30/06/2019. Difficile ipotizzare una sua permanenza in amarantoceleste, anche perché nella stagione disputata in amarantoceleste ha dimostrato di essere un portiere di alto profilo, appetito da club di prima fascia.: Per lui contratto fino al 30 giugno della prossima stagione. Lui stesso ha dichiarato di non aver ancora parlato con la società e di aver avuto diverse offerte. Se dovesse chiedere la cessione probabilmente verrà accontentato, altrimenti il suo contratto lo vede amarantoceleste anche per la prossima stagione.: Nella prima parte di stagione, con Chéu, era diventato uno dei punti fermi della difesa. Mai utilizzato da Capuano, anche se è un giovane di indubbie prospettive. Contratto in scadenza al 30/06 ed una permanenza a Rieti tutta da ridiscutere.: Anche per lui contratto fino al termine della stagione. Dovrà sedersi a tavolino con la società per capirne progetti ed obiettivi, non è da escludere una sua conferma vista l'enorme esperienza e che, comunque, è legato ai colori amarantocelesti.: Anche lui arrivato nel mercato di riparazione, De Vito ha dimostrato di essere affidabile e duttile, utilizzato da Capuano sia nei tre di difesa, sia largo a sinistra. Anche per lui contratto fino al termine della stagione.: E' stato uno dei primi acquisti dopo l'arrivo di Capuano, non è detto che possa seguire il tecnico nella sua prossima avventura. Anche per lui contratto fino al termine della stagione: difficile, ad oggi, ipotizzare una riconferma, non tanto per le prestazioni, assolutamente positive, quanto per un progetto tecnico ancora da costruire e che lo porterà, inevitabilmente, a valutare altre offerte.: Quasi impossibile una sua permanenza a Rieti. Le sue prestazioni lo hanno messo nel mirino di diverse squadre, anche se tornerà alla Juventus, squadra proprietaria del suo cartellino.: Anche per lui contratto fino al 30/06. Uno degli eroi della promozione in serie C, Tiraferri potrebbe avere un ruolo più da protagonista nella prossima stagione, anche se la sua posizione è tutta da ridiscutere.: Anche per lui contratto fino al 30/06/2020. Vale lo stesso discorso fatto per gli altri, anche se c'è qualche possibilità in più di vederlo ancora in amarantoceleste.: Anche per lui contratto fino al termine della prossima stagione. Come detto sopra, molto dipenderà dai progetti societari, anche per lui le offerte non mancano.: Contratto in scadenza, ma lui ha più volte dichiarato che Rieti è casa sua. Nella seconda parte di stagione è stato frenato da un brutto infortunio, aveva fatto vedere ottime cose. Un altro dei reduci dalla promozione, non è escluso che la società possa sedersi a tavolino e decidere di confermarlo.: Diventato l'idolo dei tifosi. Alessandro Marchi è legato al club amarantoceleste anche per la prossima stagione, ma per lui vale lo stesso discorso: dovrà sedersi a tavolino con la società per capire progetto e sviluppi futuri, altrimenti potrebbe essere liberato.: Giocatore da tenere in considerazione per la prossima stagione. Nel suo primo anno in Italia ha dimostrato di essere cresciuto molto e di avere ancora margini. A fine stagione sarà libero, ma non è escluso che la società possa scegliere di confermarlo.: Nel mercato invernale il mancato passaggio al Parma, anche per lui tantissime offerte. Di proprietà del Rieti, difficile possa rimanere e che la società decida di trattenerlo dopo quanto accaduto questo inverno.: Capuano stravede per lui. Si libera al termine della stagione, le offerte non mancano.: Capuano ci ha puntato molto, poi un infortunio lo ha tolto dai giochi. In amarantoceleste fino al 30/06, ma non è escluso che il club possa scegliere di ripartire anche da lui.: Giovane interessante di proprietà del Perugia, dove tornerà a scadenza contrattuale. Se il Rieti dovesse scegliere una linea giovane da portare avanti, non è escluso magari un altro anno di prestito.: Arrivato in prestito dall'Ascoli per rimettersi in moto dopo un brutto infortunio. Tornerà alla base, quasi impossibile una sua permanenza.: Le sue quotazioni sono decisamente più alte. Di proprietà del Rieti anche nella prossima stagione, non è escluso che possa decidere di rimanere, anche se per l'attaccante scuola Fiorentina non mancano i corteggiatori dopo una stagione che lo ha rilanciato.: Anche per lui contratto per questa stagione. Oggetto misterioso con Chéu, con Capuano ha dimostrato di poter essere un fattore entrando a partita in corso. Un gol in stagione e diverse buone prestazioni che potrebbero convincere il club a continuare anche nella prossima stagione.: La società potrebbe provare a convincerlo a rimanere, ma al 30/06 il suo destino è quello di tornare alla Salernitana. Anche per lui permanenza difficile.: Destinato a tornare alla Viterbese, difficile una sua permanenza a Rieti.