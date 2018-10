PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito ai match di Prima e Seconda categoria che si sono giocati lo scorso weekend.Inibizione a svolgere ogni attività a Matteo Zepponi (dirigente Bf Sport), fino al 2 novembre, «per proteste nei confronti dell’arbitro». Squalifica per una gara effettiva al mister di Capradosso, Marco Pompili, «per proteste nei confronti dell’arbitro». Squalifica fino al 9 novembre a Raimondo Tomassetti (assistente arbitro Capradosso), poiché «allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di raggiungerlo non riuscendovi, perchè fermato dai propri calciatori. Lanciava la bandierina in terra».Ammenda di 100 euro al S.Susanna, «perché propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni minacciose ed offensive». Inibizione a svolgere ogni attività fino al 2 novembre a Luca Di Muzio (dirigente S.Susanna) «per proteste nei confronti dell’arbitro». Squalifica per una gara a Remo Amanzi (Allenatore Atletico Torano) «per proteste nei confronti dell’arbitro». Squalifica fino al 2 novembre ad Alessandro Onofri (assistente arbitro S.Susanna) «per proteste nei confronti dell’arbitro». Squalifica per due gare ad Adriano Persici (S.Susanna) perché «precedentemente sostituito, si posizionava nelle tribune rivolgendo all'arbitro espressioni ingiuriose». Squalifica per una gara a Davide Carducci (Atletico Torano) e Valerio Barbato (S.Susanna).