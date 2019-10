RIETI - Riaperte parzialmente al traffico via di Mezzo e via San Liberatore, ieri sera chiuse per la caduta di alcuni calcinacci da un balcone.



Le zone interessate sono state transennate, resta però una situazione di pericolo, non tanto legata all'esiguità dello spazio lasciato ai mezzi in transito, quanto perché l'illuminazione nella zona è totalmente assente ed è concreto il rischio di non vedere le transenne, così come di poter investire qualche pedone che cammina nella via.



Tante le proteste raccolte, giunte dai residenti nella vie. © RIPRODUZIONE RISERVATA