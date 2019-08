RIETI - Un trentottenne di Poggio Nativo è stato arrestato, la notte del 15, dai carabinieri di Poggio Mirteto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, dopo una violenta lite con la sua compagna, colpita da schiaffi e pugni e finita poi in ospedale per le cure mediche.



L'uomo, originario di Rieti ma residente nel paese Sabino, dopo aver colpito la compagna si si è allontanato da casa e dopo un'accurata ricerca i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo non lontano dal paese e trarlo in arresto.



