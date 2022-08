Cade da una impalcatura e finisce in elicottero in ospedale a Roma

RIETI - Cade da una struttura modulare e riporta gravi fratture e lesioni. Un 40enne reatino è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso un nosocomio romano nel pomeriggio di ieri a seguito di una caduta accidentale.

Un volo di circa 4 o 5 metri per poi finire al suolo. L'incidente si è verificato a Maglianello Basso a Rieti. Sul posto personale medico del 118 e polizia di Stato. Successivamente a causa della gravità del trauma è stato richiesto l'intervenuto dell'elicottero Pegaso del 118. Le sue condizioni sono migliorate e non è in pericolo di vita.