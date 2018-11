UNDER 19 REGIONALE B

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Si sono concluse la sesta giornata del campionato U19 regionale B (girone B) e la quarta giornata del campionato U19 provinciale. Nella categoria regionale, sconfitte per Alba Sant’Elia e Valle del Tevere rispettivamente contro la Polisportiva De Rossi e l’Eretum Monterotondo. Nella categoria provinciale, successi per 4 Strade, Equicola e Poggio Mirteto contro Cantalice, Spes Poggio Fidoni e Selci.Cade l’Alba Sant’Elia contro i romani della Polisportiva De Rossi: al termine del match, è 4-1 per i padroni di casa, che rimangono così gli unici a punteggio pieno dopo sei gare. Per l’Alba, che rimane a 6 punti, l’unico gol è siglato da Micarelli.Ancora una sconfitta per la Valle del Tevere, ferma quindi a 0 punti: in casa dell’Eretum Monterotondo finisce 5-1. Per la Valle del Tevere, unica rete segnata da Benedetti su calcio di rigore.Real Tuscolano – Riano 2-2; Atletico Torrenova – Licenza 2-0; Castelnuovese – Fiano Romano 1-2; Guidonia – Grifone Gialloverde 3-3; Lupa Frascati – Libertas Centocelle 1-5.Polisportiva De Rossi 18; Real Tuscolano 16; Eretum Monterotondo, Atletico Torrenova 13; Tor Sapienza 12; Libertas Centocelle, Licenza, Grifone Gialloverde 7; Fiano Romano, Alba Sant’Elia 6; Guidonia 5; Riano, Lupa Frascati 4; Castelnuovese 3; Valle del Tevere 0. Città di Palombara ritiratasi e retrocessa.Vittoria importante per 4 Strade contro Cantalice: al termine del match, è 2-1 per i padroni di casa, che vanno in gol con Aniballi e Roselli. Al Cantalice non basta, invece, la rete di Civic. Grazie a questo successo, il 4 Strade raggiunge il Cantalice a 6 punti. Fabio Appolloni, tecnico 4 Strade: «Partita altalenante. Un inizio che da parte nostra ha lasciato un po’ a desiderare e su una marcatura sfumata subiamo il gol dell'1-0. A cornice di tutto ciò, un primo tempo non entusiasmante, con gioco sterile e alcune difficoltà tattiche che ci hanno impedito di agguantare il pareggio. Nella seconda frazione, la nostra reazione ci ha permesso di rialzare la testa e riprendere le redini del match, andando sull'1-1 e successivamente sul 2-1, che ci ha consentito di raffreddare la mente e continuare a tenere la partita sotto controllo. Un grande applauso ai miei ragazzi che si sono comportati da vero gruppo e complimenti agli avversari».Finisce 3-2 la sfida tra Equicola e Spes Poggio Fidoni. Per la squadra di casa, gol di Angelini, De Massimi e Morelli. Agli ospiti, invece, non basta la doppietta di Perazzi. Equicola a 6 punti, Spes ancora a 0. Matteo Lancia, tecnico Equicola: «Abbiamo interpretato la partita in modo aggressivo e abbiamo provato a costruire un gioco palla a terra, riuscendoci in parte. Siamo stati pericolosi nel primo tempo in almeno 3-4 occasioni, ma si sa che il calcio può essere crudele e alla prima occasione siamo andati sotto. Nella ripresa, abbiamo alzato il nostro baricentro e, dopo aver schiacciato i nostri avversari nella loro metà campo, siamo passati in vantaggio. Purtroppo, in seguito, una svista arbitrale, con un fuorigioco non visto, ha permesso agli avversari di trovare il pareggio. In realtà, però, un po’ di colpa è stata anche nostra, perché avevamo rallentato troppo i ritmi. Il pari è stato un bel colpo che fortunatamente ci ha risvegliato. Da lì siamo tornati in vantaggio, vincendo la partita poco dopo. Bravi i miei ragazzi e complimenti anche agli avversari, tra le cui file ci sono tanti giocatori che ho allenato e che è stato bello salutare all'inizio della gara. Mando anche un saluto alla società Poggio Fidoni, che reputo "amica", e ai suoi dirigenti».Vince e sale 9 punti il Poggio Mirteto: nel derby sabino contro Selci (3 punti) finisce 2-0, grazie alle reti di Spiccia e Nese. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Abbiamo dominato nettamente l’incontro, creando molteplici occasioni che avrebbero potuto regalarci anche un risultato più esteso. Siamo contenti di questa vittoria e continuiamo così, puntando a fare ancora meglio. Voglio rivolgere un plauso al nostro preparatore atletico Mirko Liberati per l’ottimo lavoro che sta svolgendo con i ragazzi e ad Alom Noor che anche si è fatto trovare pronto a dare in campo il proprio contributo». Commenta la gara anche Daniele Valenti, tecnico Selci: «Gli avversari hanno mostrato di essere più preparati. Abbiamo provato a fare la nostra gara ma loro sono stati più bravi ed hanno meritato la vittoria. Cercheremo di crescere e di farci trovare pronti nelle prossime gare».Ancora una sconfitta per il Salto Cicolano, in questo caso per 3-0 contro la Brictense. Con questo k.o, gli equicoli rimangono ancora a secco di punti in classifica. Daniele Cattivera, tecnico Salto Cicolano: «Sbagliato l'approccio mentale, si poteva fare molto di più. Complimenti alla Brictense, che ha sicuramente meritato la vittoria».Cade anche il Passo Corese, sconfitto 2-1 dagli ospiti del Real Monterotondo, che, dopo quattro gare, è l’unica squadra a punteggio pieno. Ai coresini, che rimangono a 5 punti, non basta il gol di Orlandi.In questa giornata, riposo osservato dalla Maglianese e dal Poggio Nativo.Real Monterotondo 12; Poggio Mirteto 9; Quattro Strade, Cantalice, Equicola 6; Passo Corese 5; Poggio Nativo 4; Brictense, Selci 3; Maglianese 1; Salto Cicolano, Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.