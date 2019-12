RIETI - Indagini e accertamenti da parte dei carabinieri a tutto campo per l’incidente di caccia avvenuto domenica mattina, in località Vatillo di Borgovelino, che ha visto il ferimento del 64enne Angelo Piacente residente a Vasche di Castel Sant’Angelo, tutt'ora ricoverato in fin di vita all'ospedale de Lellis.



Il compagno di battuta, un uomo di 44 anni di Borgovelino, dal cui fucile è partito il proiettile che ha colpito Piacente al basso ventre, è stato indagato per il reato di lesioni colpose gravi.



Accertate inoltre numerose violazioni amministrative.



