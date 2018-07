di Samuele Annibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Le doppiette non sono ancora state sollevata al cielo, ma è già una mezza rivoluzione. E nel Lazio è la provincia di Rieti a guidarla. Cosa è accaduto? Parliamo di caccia e, in particolare, del provvedimento con il quale il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha annullato dopo decenni le giornate di pre-apertura. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 18 luglio, con decreto, il presidente Zingaretti ha approvato il calendario venatorio del Lazio per la stagione 2018-2019. LA DISPOSIZIONE Tutto bene,...