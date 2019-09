RIETI - Prima giornata di caccia domenica senza grandi sussulti. Ma in una giornata tranquilla, a far rumore domenica è stato un atto vandalico nei confronti di chi pratica la caccia di «selezione», ovvero quel tipo di caccia che si fa nei confronti di specie particolari e in determinati periodi e con regole ferree.



Nella notte di domenica sono state presa di mira alcune altane nella piana tra Montisola e Contigliano.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 3 SETTEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA