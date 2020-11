Real Sebastiani ufficilizza la rescissione con Cacace: i senior restano 9 dopo l'arrivo di Traini

RIETI - Si separano le strade di Alberto Cacace e il Real Sebastiani Rieti. Infatti con l'approdo di Traini, erano ben 10 i senior a disposizione di Righetti, con ben 3 giocatori destinati al turnover. Inevitabile cosi per il club l'idea di alleggerire il parco giocatori con un taglio: la scelta è ricaduta sulla guardia-ala classe 1996, finito dietro le gerarchie già dall'arrivo di Loschi. È la terza operazione in uscita da parte del club di Roberto Pietropaoli: nelle scorse settimane erano finiti fuori dal progetto gli under Di Poce e Misolic. Su Cacace è forte l'interessamento di Sant'Antimo, formazione inserita nello stesso raggruppamento dei reatini.

La nota del club

La Ssd Real Sebastiani Rieti comunica di aver rescisso consensualmente l’accordo contrattuale con Alberto Cacace. La proprietà, i dirigenti e tutto lo staff ringraziano il giocatore per la serietà e la professionalità mostrata sin dal suo arrivo a Rieti e gli augurano le migliori fortune sia in ambito sportivo, che sotto l’aspetto personale».

