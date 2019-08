RIETI - La tribuna Est dello Scopigno riapre i battenti. A deciderlo, pochi istanti fa, la Commissione pubblico spettacolo che dopo un lungo briefing tenutosi tra Prefettura e stadio, ha dato il benestare, seppur con qualche prescrizione. Di conseguenza, già sabato sera in occasione di Rieti-Ternana di campionato, i tifosi ospiti potranno avere libero accesso in tribuna Est, con una disponibilità potenziale di biglietti pari a 4mila, un numero che basta ed avanza per "accontentare" gli oltre duemila supporters rossoverde previsti in città. © RIPRODUZIONE RISERVATA