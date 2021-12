C'è Jammeh sulla mediana del Rieti: l'ex Lanusei e Valle del Tevere in amarantoceleste

RIETI - Tamsir Jammeh sarà un nuovo giocatore del Rieti. Il 25enne centrocampista gambiano è reduce dall'esperienza di Porto San Giorgio (9 presenze finora) e in passato ha vestito le maglie di Lanusei e Insieme Formia, sempre in serie D, mentre in Eccellenza ha giocato nella Valle del Tevere. Dotato di una buona prestanza fisica, ha avuto l'opportunità di difendere anche i colori del Gambia e arriva a Rieti col desiderio di affermarsi definitivamente. Da due giorni si allena col gruppo, ma non essendo ancora arrivata la lista di trasferimento, domani non potrà essere utilizzato in mediana. Il suo esordio è rimandato a domenica prossima, sempre in casa, contro il Cascina.