RIETI - “A volte le immagini valgono più di mille parole. Questa in particolare mostra un pneumatico logorato di un mezzo pubblico reatino dell’Asm”. A parlare è Alberto Paolucci, segretario provinciale della Uil di Rieti, intervenedo sullo stato dei bus della flotta mezzi in dotazione all'Asm.“Di quell’azienda - prosegue Paolucci - il cui presidente ha recentemente dichiarato che, pur essendo vecchi, non escono in strada autobus insicuri. Non ci interessa smentire il presidente Regnini, ci interessa piuttosto la sicurezza degli autisti e dei cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico locale. E a vedere questa foto qualche legittimo dubbio sorge”.“Nei giorni scorsi la Uil Trasporti attraverso Pierluigi Giacomelli aveva denunciato lo stato precario dei bus che circolano in città – prosegue Paolucci – oggi la foto del pneumatico logorato. Due indizi. Ne manca un altro per avere una prova. Ma siamo sicuri che nessuno di noi prenderebbe la propria auto e guiderebbe con una gomma ridotta in questo modo. Quindi il presidente della Asm oltre a rassicurare, agisca, perché prevenire è meglio che curare. Per noi della Uil la sicurezza viene prima di tutto, tema questo affrontato anche nel recente convegno che si è tenuto in città lo scorso 25 ottobre”.