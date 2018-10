UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica

UNDER 14 REGIONALE – FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Prima giornata di campionati Under 15 e Under 14 ricca di gol e di risultati pesanti. Nella categoria Under 15 provinciale, vincono di misura Sporting Rieti, Cantalice e Casali Poggio Nativo; nella categoria Under 14 regionale – Fascia B (girone B), il Rieti perde in casa contro la Nuova Milvia; vittoria, invece, dello Sporting Rieti nel derby contro Cantalice dell’Under 14 provinciale romana (girone F).Parte molto bene lo Sporting Rieti, che vince in casa per 6-0 contro la Brictense. Per i reatini, poker di Volpicelli e gol di Zeno e Giuli.Ottimo inizio di campionato anche per Cantalice, che travolge per 7-0 i padroni di casa di Passo Corese. Per gli ospiti, doppietta di Battisti e gol di Dionisi, Tavani, D’Angeli, Raganella e Lippoli.Vince di misura, tra le mura amiche, anche Casali Poggio Nativo: contro la Maglianese, la squadra di casa si impone per 7-3. Alla Maglianese non basta la doppietta di Klejdi Hoxha e la rete di Varasconi. Il tecnico della Maglianese, Marco Mollica: «Risultato giusto, il primo tempo è finito 7 a 1. Nella seconda frazione, dopo qualche accorgimento, i miei ragazzi hanno preso più coraggio e sono stati più uniti. In questa stagione abbiamo 9 ragazzi che, per la prima volta, essendo del 2006, giocano il calcio a 11, ma sono sicuro che, con il lavoro e la voglia di giocare e divertirsi che hanno, faranno buone cose, aiutati anche dal resto della squadra».Incubo Monterotondo, invece, per Pro Calcio Studentesca e Selci, che perdono in trasferta rispettivamente 9-0 e 8-0 contro Eretum Monterotondo e Real Monterotondo.Non si è giocata la sfida tra Poggio Moiano e Velinia: il match è stato rinviato a giovedì 25 ottobre. In questa prima giornata, ha riposato La Sabina.: Cantalice, Eretum Monterotondo, Real Monterotondo, Sporting Rieti, Casali Poggio Nativo 3; La Sabina (una partita in meno), Poggio Moiano (una partita in meno), Velinia (una partita in meno), Maglianese, Brictense, Passo Corese, Selci, Pro Calcio Studentesca 0.Sconfitto, ma autore di una buona prova, è il Rieti: al Ciccaglioni è 3-2 per la Nuova Milvia. In gol, per i reatini, Grassi e Caiazza. Il tecnico del Rieti, Stefano Valentini: «Una bella partita, ricca di emozioni. Dopo aver subito l’1-0, abbiamo pareggiato e siamo addirittura passati in vantaggio per 2-1 a metà del secondo tempo. Sfortunatamente, abbiamo, però, poi subito la rimonta degli avversari, contro cui abbiamo giocato comunque a viso aperto per tutto il match. Peccato che ci sia stato annullato un gol regolare dell’eventuale 3-3, ma, al di là di questo e della sconfitta, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, che hanno disputato senza dubbio una gara positiva». Il prossimo impegno per la squadra di Valentini è la sfida di sabato in casa della Boreale Don Orione.Finisce 5-1 per lo Sporting Rieti il derby reatino contro gli ospiti del Cantalice. Per la squadra di casa, tripletta di Volpicelli e gol di Miluzzi e Maroccia. L’unica rete del Cantalice è firmata da Rosati.Nella seconda giornata, in programma per questo fine settimana, lo Sporting farà visita all’Achillea 2002, mentre Cantalice esordirà in casa contro Cesano.