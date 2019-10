CANTALICE

ALBA SANT’ELIA

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA, GIRONE B

LA CLASSIFICA

RIETI – Durante il fine settimana è cominciata ufficialmente una nuova stagione del campionato Under 19 regionale B (girone B). Esordio positivo per Cantalice, sconfitta in trasferta per l’Alba Sant’Elia.Tra le mura amiche, Cantalice supera 2-1 in rimonta la Luiss e ottiene subito i primi tre punti del torneo. Decisive le reti realizzate da Di Carlo e Sulpizi. «Una vittoria importante e sofferta – afferma il tecnico dei padroni di casa, Antonio Pezzotti – Abbiamo iniziato la gara in salita, subendo il gol dell’1-0 e finendo in inferiorità numerica a causa di un’espulsione molto discutibile. Nonostante ciò, non ci siamo mai disuniti e abbiamo trovato il pareggio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, abbiamo continuato ad attaccare, riuscendo a trovare la rete del vantaggio. Arbitraggio da rivedere in una sfida nella quale i ragazzi hanno dimostrato grande carattere».Sul campo del Fiano Romano, l’Alba Sant’Elia cade 4-2. Danilo Renzi, mister dei reatini, vede comunque il bicchiere mezzo pieno: «Risultato negativo, ma prestazione sicuramente positiva nonostante alcuni errori su cui dobbiamo lavorare. Nei primi venti minuti abbiamo creato almeno quattro nitide occasioni e abbiamo colpito per due volte il palo. In seguito, a causa di due grandi realizzazioni di un centravanti avversario, abbiamo chiuso la prima frazione sotto 2-0. Nel secondo tempo abbiamo costretto la squadra di casa a rimanere nella propria trequarti, prima dimezzando lo svantaggio e poi pareggiando grazie alla doppietta di un ottimo Mostarda. Il terzo legno di giornata e le parate del portiere di casa, sicuramente il migliore in campo, ci hanno impedito di andare in vantaggio. Nel finale, sugli sviluppi di una palla inattiva, abbiamo subito il gol del 3-2, mentre la quarta rete è arrivata in pieno recupero, con la squadra riversata in attacco. Ora è tempo di voltare pagina, concentrando l’attenzione sulla prossima sfida contro il Time Sport Roma».Accademia Sporting Roma-Sfc 2019 7-2Castelnuovese-Vis Subiaco 0-3Libertas Centocelle-Eretum Monterotondo 0-3Setteville Caserosse-Tivoli 1919 1-1Time Sport Roma-Accademia Real Tuscolano 2-3Athletic Soccer Academy-Guidonia 2-2Accademia Sporting Roma, Eretum Monterotondo, Vis Subiaco, Fiano Romano, Accademia Real Tuscolano, Cantalice 3Athletic Soccer Academy, Guidonia, Setteville Caserosse, Tivoli Calcio 1Time Sport Roma, Luiss, Alba Sant’Elia, Castelnuovese, Libertas Centocelle, Sfc 0