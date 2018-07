Rieti, buche tappate e nuovo asfalto sulle strade provinciali: via ai lavori sulla Tre Faggi che conduce al Terminillo

di Daniela Melone

RIETI - In piena esecuzione e si avviano al completamento entro l’estate, i lavori di manutenzione delle strade provinciali. Gli interventi, per un totale di 3 milioni e 400 mila euro, sono volti a ridare dignità alle strade e a restituire una rete infrastrutturale sicura. Lo staff viabilità, capitanato dal dirigente Sandro Orlando è a lavoro su diverse arterie. Domani mattina (marted' 31 luglio) cominceranno i lavori sulla strada 10/A “Tre Faggi” a Terminillo. Qui l’importo totale destinato alla manutenzione è di 120 mila euro.



Conclusi intanto i lavori sulla salaria per l’Aquila, 930 i metri interessati (tra Bosi e Brico), strada definita, dal consigliere provinciale Matteo Monaco, che segue in prima persone i lavori stradali, «fondamentale per l’economia della Provincia e sulla quale è stato ritenuto opportuno investire risorse». Fondamentale è anche l’arteria che porta alla Verbania, a Santa Rufina: «Abbiamo rifatto tutte e due le carreggiate per quasi due chilometri, i lavori termineranno oggi. Domani (sempre martedì 31 luglio) partiranno invece quelli sulla strada tra Santa Rufina e Vazia, si tratta di un chilometro e 300 metri al nucleo industriale, una strada disastrata e fondamentale che, nel nostro piccolo, cerchiamo di ripristinare, anche qui andando ad operare in entrambe le corsie».



Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36



