Rieti - Sono diversi gli sportivi che stanno salendo agli onori della cronaca con gesti di solidarietà e simbolici durante questa emergenza sanitaria, e tra loro c'è anche Roberto Brunamonti. Gentleman dentro e fuori dal campo, Brunamonti 61 anni ad aprile, icona del basket italiano con un passato glorioso tra Rieti, Bologna e Nazionale, ha deciso di versare il suo stipendio percepito dalla Fip alla Protezione Civile.Un gesto che identifica il grande valore umano dell'attuale team manager degli azzurri, che nel suo profilo facebook ha condiviso la notizia con i suoi follower: «Ritengo che in questo momento di emergenza eccezionale e drammatica, in cui regna l'incertezza sulla prosecuzione di ogni attività socializzante, lo sport può dare il suo contributo. Comprendo e condivido la riduzione del compenso, decisa dalla Fip, in un momento in cui tutte le attività sono sospese e nel mio piccolo, intendo devolvere l'intera somma che mi spetterà nei prossimi mesi di emergenza alla Protezione Civile che invece è impegnata a giocare la partita più importante per il nostro Paese. Rendo pubblica la mia decisione solo ed esclusivamente per invitare a contribuire ognuno con quello che può. Roberto Brunamonti IBAN IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 Protezione Civile».