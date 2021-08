Il borgo di Castel di Tora in lizza per il “Best Tourism Village”

Mercoledì 25 Agosto 2021, 09:35

RIETI - Castel di Tora è uno dei tre borghi selezionati dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la candidatura al prestigioso bando “Best Tourism Village” promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), progetto di Multi-Level-Governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori, finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

L'iniziativa

La UNWTO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, è alla ricerca dei migliori villaggi rurali capaci di sfruttare il potere del turismo per fornire opportunità di sviluppo locale e salvaguardare le proprie comunità, tradizioni e patrimonio. E l’iniziativa di UNWTO, dal nome di “Best Tourism Villages”, dovrà identificare quei villaggi rurali che adottano nel turismo approcci innovativi e trasformativi in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) con lo scopo di rendere il turismo una forza positiva per lo sviluppo rurale e il benessere delle comunità. I villaggi selezionati saranno annunciati nell’ottobre 2021, più precisamente in occasione della 24esima sessione dell’Assemblea generale dell’UNWTO, che avrà luogo a Marrakesh (Marocco) dal 12 al 15 ottobre 2021.

La soddisfazione

«Questa opportunità - dichiara il sindaco di Castel di Tora Cesarina D'Alessandro, attraverso il suo profilo Facebook - è motivo di orgoglio per tutta la comunità che non ha mai smesso di reagire di fronte alle difficoltà e grazie all’attenzione della Regione oggi avrà maggiori possibilità di far conoscere la bellezza, la storia e la cultura del borgo».