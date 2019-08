© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un Toro da difendere e un Wolverhampton da "incornare" per restare in Europa ed accedere al tabellone principale dell'Europa League 2019/2020, mentre dall'Emilia Romagna le "sirene" del Sassuolo sembrano suonare più forti di quelle della Viola.Per Kevin Bonifazi, presente e futuro si mescolano tra loro in una notte europea, l'ennesima di questa prima parte di stagione, che potrebbe cambiare il destino sia del Torino, che del difensore di Toffia.Stasera la formazione granata sarà di scena in Inghilterra, contro la formazione allenata da Espirito Santo e guidata in attacco dall'ex milanista Patrick Cutrone: si riparte dal 3-2 in favore dei Wolves maturato allo stadio "Grande Torino", con gli uomini di Mazzarri costretti a vincere con almeno due gol di scarto per spuntarla.Bonifazi ha recuperato dal guaio fisico che lo aveva costretto a qualche giorno di lavoro differenziato e stasera (calcio d'inizio ore 21,05) potrebbe essere schierato addirittura tra i titolari, qualora Nkoulu venisse relegato ancora in panchina. In caso di passaggio del turno, per Bonifazi il mercato si potrebbe chiudere con quattro giorni d'anticipo: Cairo a più riprese ha ribadito la volontà di tenersi il numero 14 e puntarci forte dopo l'ottima stagione vissuta alla Spal, ma il Sassuolo di De Zerbi ci sta facendo un pensierino, lo vorrebbe al Mapei Stadium per rinforzare un reparto ancora incompleto.Sassuolo, ma anche Fiorentina: Bonifazi ha mercato, richiama ormai l'attenzione di club di fascia medio-alta, ma tutto dipenderà da quello che accadrà stasera dinanzi ai 32mila spettatori previsti al Molineux Stadium.