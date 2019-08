DESTINO EUROPEO

RIETI - Il futuro di Bonifazi sarà ancora a tinte granata o si coloreranno di... Viola? Per il 23enne difensore originario di Toffia, molto dipenderà dal cammino europeo del Torino, che stasera, 22 agosto, alle 21 sfiderà all'Olimpico il Wolverampton guidato in attacco da Cutrone, per la gara d'andata dei playoff di Europa League.Chi, tra italiani ed inglesi, riuscirà a spuntarla, accederà al tabellone principale della competizione continentale ed in quel caso Bonifazi per il Torino rappresenterebbe una risorsa difensiva non indifferente. Con Izzo attualmente in non perfette condizioni, ma soprattutto con l'ascesa del numero 14 nelle gerarchie di Mazzarri (e di Mancini in Nazionale), Bonifazi è la prima scelta, sulla quale patron Urbano Cairo ha già detto diversi "no" a club che avevano messo gli occhi sul gioiellino sabino.Ma qualora il doppio confronto dovesse promuovere i Wolves in Europa, allora l'assalto della Fiorentina di Commisso - letteralmente scatenata sul mercato - potrebbe sortire gli effetti sperati da parte dei viola, che per Bonifazi stravedono.Come stravede, evidentemente, l'ex diesse del Torino Gianluca Petrachi - oggi alla Roma - che, nel caso in cui dovesse saltare lo scambio Rugani-Riccardi con la Juventus, ha già detto di aver messo gli occhi su un paio di centrali granata, tra cui proprio Bonifazi, che ai giallorossi lo scorso anno segnò il suo primo gol in serie A, per ripetersi poi a fine stagione contro la Juventus.Decisamente più tiepida, se non addirittura raffreddata del tutto, invece, la possibilità di un ritorno a Ferrara per giocare ancora nella Spal: la crescita e la maturazione di Bonifazi evidenziata nell'ultimo anno, infatti, ha inevitabilmente fatto alzare l'asticella delle pretese, proiettando il giocatore su una fascia di mercato decisamente più alta, quella che solitamente fa riferimento alle squadre che durante la stagione si contendono i primi dieci posti, quelli della parte sinistra della classifica, per intenderci.