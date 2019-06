Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Il futuro di Bonifazi potrebbe di nuovo tingersi di granata. Quello del Torino, per essere chiari, società che ne detiene il cartellino e che dal prossimo 30 giugno lo reinserirà in rosa dopo l'esperienza di Ferrara con la maglia della Spal.Già, il 30 giugno: una data che paradossalmente potrebbe trasformare la stagione del difensore sabino da positiva a straordinaria, se quel giorno a Udine dovesse presentarsi con la maglia azzurra dell'Under 21 come finalista dell'europeo che prenderà il via domani, domenica 16 giugno. E magari vincerlo. Sì, perché Kevin è uno dei cardini della retroguardia dell'Italia di Gigi Di Biagio e già da domani sera, nell'esordio contro la Spagna (Bologna ore 21), avrà modo di dimostrarlo una volta di più, dopo un anno vissuto in crescendo, che gli ha permesso di finre sul taccuino dei grandi club.Ma chi vorrà trattare il suo cartellino dovrà farlo, appunto, con Urbano Cairo e l'entourage di un Toro che potrebbe ripartire proprio su Bonifazi qualora dovessero partire Izzo (piace alla Lazio). Ma la Spal potrebbe esercitare la clausula del diritto di riscatto e tenere Bonifazi a Ferrara, come spiegato nei giorni scorsi dal presidente Mattioli. “Bisognerà parlarne col Torino, ma abbiamo le potenzialità per poter affrontare l'operazione: vediamo cosa accadrà, ci sarà tempo per valutare la questione anche perché ora Kevin è impegnato con la Nazionale”.