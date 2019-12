© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bonifazi, il presente è la sfida col suo passato, mentre il futuro potrebbe tingersi di rossoblù. Quello del Bologna. Il difensore azzurro torna a disposizione di Mazzarri dopo l'affaticamento muscolare dei giorni scorsi e prenota un posto da titolare per la gara di sabato all'Olimpico contro la "sua" Spal, la squadra con la quale si è consacrato segnando i suoi primi gol in serie A (a Roma e Juventus) e, soprattutto, riuscendo a stregare anche il ct della Nazionale Roberto Mancini.Ma gennaio è ormai alle porte, tra poco meno di due settimane riparte il valzer del mercato, una finestra invernale che potrebbe coinvolgere anche il giovane difensore di Toffia, sul quale ha messo pesantemente gli occhi niente di meno che Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha necessità di rimpolpare il reparto arretrato ed ha le idee piuttosto chiare: Juan Jesus come prima scelta, altrimenti gli sforzi del club emiliano si concentreranno solo ed esclusivamente su Bonifazi.Ma Cairo, per il momento, oppone resistenza, non si vuole privare del suo gioiello, anche se l'eventuale fomula della cessione sarà il prestito, una modalità che garantirebbe a Bonifazi di restare in orbita granata. Saranno giorni caldi, saranno ore di attesa, ma nell'immediato Bonifazi spera solo di indossare la sua 14 ed affrontare "de visu" il suo passato e quel Leonardo Semplici che su di lui (e Vicari) aveva costruito una difesa assolutamente performante.