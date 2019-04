RIETI - Bonifazi, che sfortuna! Il difensore sabino, convocato dal ct Mancini in Nazionale maggiore per lo stage iniziato stamattina, a causa di un trauma distorsivo rimediato domenica nella sfida contro il Genoa è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri ed ha lasciato il ritiro di Coverciano per tornare a Ferrara. In forte dubbio la sua presenza per la sfida di sabato al Bentegodi contro il Chievo già retrocesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA