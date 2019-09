BONIFAZI SUPER

DIONISI-GOL 100 GIORNO DOPO

RIETI - Nel giorno del 14esimo anno di presidenza granata di Urbano Cairo, il Torino sbanca il Tardini battendo l'Atalanta 3-2 e toglie dal mercato il reatino Kevin Bonifazi, autore peraltro del gol del momentaneo 1-0. Per il difensore originario di Toffia, un avvio di stagione col botto: rientrato dal prestito alla Spal, Bonifazi pian piano ha scalato posizioni nelle gerarchie di Mazzarri e, complici i capricci di 'Nkoulou, è diventato un punto di riferimento della difesa granata. Cairo ha già detto "no" a Spal, Sassuolo e Fiorentina, ma da ieri sera ha chiuso la porta anche alla stessa Dea trafitta ieri sera.«Quella di oggi (ieri, ndr) è una vittoria pesante, che aumenta ulteriormente la nostra consapevolezza - dichiara Bonifazi su torinofc.it - Sono molto contento per la vittoria e per il gol, che ha contribuito a portare a casa questi tre punti. Siamo un gruppo unito dove ogni singolo crede nei propri compagni. I gol su calci da fermo? Sono situazioni che in allenamento proviamo, inoltre abbiamo ottimi tiratori e saltatori e questo aiuta».Oggi alle 22 si chiude finalmente la sessione estiva del calciomercato, ma allo Sheraton di Milano non ci sarà spazio per le tratttive sul nome di Bonifazi: il numero 14 granata resterà sotto la Mole. Per buona pace di tanti.E se Bonifazi conquista il Tardini, Dionisi torna a far sognare lo Stirpe che festeggia il primo successo stagionale del Frosinone. L'attaccante reatino all'80 trova il gol dell'1-1 contro un Ascoli che al 27' passa in vantaggio con Troiano. Il (neo) numero 10 gialloblù si presenta sul dischetto per un rigore concesso dall'arbitro e con un destro chirurgico torna a gonfiare la rete 100 giorni esatti dall'ultima volta: era il 12 maggio, infatti, quando Dionisi - reduce dal brutto infortunio ai legamenti - realizzò il gol dell'1-3 contro l'Udinese a retrocessione in B già maturata. E dopo FD10, ci pensa Paganini a regalare i primi punti a Nesta: al 91' cross di Beghetto e appoggio vincente in rete.