RIETI - Sorride Bonifazi, lacrime per Dionisi. A tre giornate dalla fine del campionato, arrivano i verdetti ufficiali per i due calciatori di origini sabine attualmente impegnati nella massima serie: grazie al 4-0 ottenuto ieri al Bentegodi contro un Chievo Verona già retrocesso, la Spal di Kevin Bonifazi conquista l'aritmetica certezza di poter disputare un altro anno di serie A, con 42 punti all'attivo ed altri 9 potenziali da poter ancora incamerare da quì al 26 maggio. Chi invece è costretto a salutare quella stessa serie A conquistata poco meno di un anno fa è il Frosinone di Federico Dionisi che oggi pareggiando 2-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, resta a -10 dall'Udinese (quart'ultimo) ed ormai fuori dai giochi anche per la matematica.Per Kevin Bonifazi, 23 anni il prossimo 19 maggio, una stagione di assoluto spessore: fin quì 24 presenze e 2 gol, uno alla Roma, l'altro alla Juventus, ma soprattutto la prima convocazione in Nazionale maggiore per lo stage dello scorso 29 aprile, concluso anzitempo per un infortunio alla caviglia.Federico Dionisi, che di anni invece ne compirà 32 il prossimo 16 giugno, una stagione di fatto mai iniziata. In estate il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio, poi l'intervento chirurgico e e il lento recupero. Il 10 marzo la prima convocazione contro il Torino, la settimana seguente ad Empoli l'esordio assoluto, 6' nel corso dei quali sfiorò due volte il gol del possibile 2-2 e la voglia di rimettersi in sesto. Ma Baroni non ci ha mai puntato forte e finora l'attaccante gialloblù con la 18 sulle spalle ha totalizzato 62' in 5 presenze e zero gol. Dionisi torna mestamente in B, ha ancora due anni di contratto e farà sicuramente di tutto per riportare i Leoni ciociari in A.