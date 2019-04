MURO INVALICABILE

LE PAGELLE

TRAGUARDI OPPOSTI

RIETI - Lo Spal di Kevin Bonifazi manda al tappeto il Frosinone di Federico Dionisi. Ma il derby tra i due reatini lo decide il romano Vicari, che con un colpo di testa al 13' del primo tempo, regala ai biancazzurri tre punti pesanti in chiave-salvezza condannando probabilmente i gialloblù all'inferno.Per Bonifazi 95' filati, nel corso dei quali ha saputo annullare tenera a bada il duo d'attacco del Frosinone, Ciofani-Pinamonti e quando al 78' Baroni ha deciso di gettare nella mischia pure Dionisi (per Ariaudo) dando più trazione offensiva alla formazione ciociara, il difensore originario di Toffia ha “incrociato” lo sguardo e le giocate dell'attaccante cantaliciano riuscendo a vincere il duello tutto “reatino” costringendo FD18 a subire anche un cartellino giallo nella sua prima stagionale davanti al pubblico di casa.Sui quotidiani sportivi nazionali Bonifazi ottiene voti altissimi, per il Resto del Carlino Ferrara risulta addirittura tra i migliori con un 7 motivato così: “Gran bella prova, sicuro ed efficace, mai in difficoltà né in uscita, né in ripiegamento, sbroglia ogni situazione che passa dalle sue parti. Per tracotanza fisica svetta su tutti gli attaccanti ciociari. Avviato a diventare un grande difensore”.Per Dionisi, invece un “senza voto” seguito da un laconico “stagione dannata la sua, ieri la prima allo Stirpe, solo presenza”.Due volti, due storie, due destini che – almeno per quest'anno – sono lanciati verso traguardi diametralmente oppisti: lo Spal di Bonifazi (che mercoledì sfiderà la “sua” squadra del cuore, la Lazio) vede la salvezza, il Frosinone (a -10 dalla quart'ultima) probabilmente con la sconfitta di ieri ha imboccato la via del ritorno. In B. Anche se con 9 gare ancora da giocare e 27 punti a disposizione in casa gialloblù si tenterà fino all'ultimo di ritrovare la via maestra.